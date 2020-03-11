UEFA AVRUPA LİGİ

Avrupa Ligi maçında koronavirüs paniği: Maça çıkmayacağız

İspanyol Getafe Kulübü Başkanı Angel Torres, koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Inter maçına çıkmayı reddettiklerini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Salgın hastalık futbol dünyasını etkilemeye devam ediyor.

Salgın hastalık futbol dünyasını etkilemeye devam ediyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İtalyan ekibi Inter'e konuk olacak Getafe Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle maça çıkmama kararı aldı.

"Salgınının tam ortasına gitmek istemiyoruz"

İspanyol kulübünün başkanı Angel Torres, yaptığı açıklamada, "Bu maçı Milano'da oynamak yerine UEFA'dan alternatif bir çözüm istedik. Koronavirüs salgınının tam ortasına gitmek istemiyoruz. Maça çıkmayacağımız için elenirsek elenelim" ifadelerini kullandı.

UEFA'nın daha önce seyircisiz oynanacağını duyurduğu mücadeleyle ilgili erteleme kararı verip vermeyeceği merak konusu oldu.

  • Bilindiği üzere İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A), koronavirüs tehdidi nedeniyle Nisan ayına kadar askıya alınmıştı.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Basketbol maçında antrenör ortalığı birbirine...
    Kaydet
    Font

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.