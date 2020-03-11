Avrupa Ligi maçında koronavirüs paniği: Maça çıkmayacağız

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İtalyan ekibi Inter'e konuk olacak Getafe Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle maça çıkmama kararı aldı.

"Salgınının tam ortasına gitmek istemiyoruz"

İspanyol kulübünün başkanı Angel Torres, yaptığı açıklamada, "Bu maçı Milano'da oynamak yerine UEFA'dan alternatif bir çözüm istedik. Koronavirüs salgınının tam ortasına gitmek istemiyoruz. Maça çıkmayacağımız için elenirsek elenelim" ifadelerini kullandı.

UEFA'nın daha önce seyircisiz oynanacağını duyurduğu mücadeleyle ilgili erteleme kararı verip vermeyeceği merak konusu oldu.

Bilindiği üzere İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A), koronavirüs tehdidi nedeniyle Nisan ayına kadar askıya alınmıştı.



