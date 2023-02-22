Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda rövanş heyecanı

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off turu yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile tamamlanacak. Play-Off turunda rakiplerini elemeyi başaran 8'er takım adlarını son 16 turuna yazdırarak, iki organizasyonda gruplarını lider bitiren takımlarla eşleşecek.

United mı Barcelona mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off turunun en dikkat çeken eşleşmesinin ikinci ayağında Manchester United, Barcelona'yı konuk edecek. Old Trafford'ta TSİ 23.00'te başlayacak olan karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. İki ekip arasında geçtiğimiz hafta Nou Camp'ta oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak olan karşılaşmalar ve eşleşmelerde ilk maçlarda alınan skorlar şöyle;

20.45 Nantes 1 - 1 Juventus 20.45 Midtjylland 1 - 1 Sporting CP 20.45 Monaco 3 - 2 Leverkusen 20.45 PSV 0 - 3 Sevilla 23.00 Manchester United 2 - 2 Barcelona 23.00 Rennes 1 - 2 Shakhtar Donetsk 23.00 Union Berlin 0 - 0 Ajax 23.00 Roma 0 - 1 Salzburg

Trabzonspor tur peşinde





UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda yer alan Trabzonspor, ilk maçta İsviçre'nin Basel takımını sahasında 1-0 mağlup ederek avantajı eline geçirmişti. 65'inci dakikada Jens Stryger Larsen'in golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan bordo-mavili ekipte hedef, tur ile Trabzon'a dönmek.





Konferans Ligi Kupası





UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın oynanacak olan karşılaşmalar ve eşleşmelerde ilk maçlarda alınan skorlar şu şekilde;

20.45 CFR Cluj 0 - 1 Lazio 20.45 Dnipro 0 - 1 AEK Larnaca 20.45 Partizan 1 - 0 Sheriff 20.45 Anderlecht 0 - 1 Ludogorets 23.00 Basel 0 - 1 Trabzonspor 23.00 Gent 0 - 1 Karabağ 23.00 Lech Poznan 0 - 0 Bodo Glimt 23.00 Fiorentina 4 - 0 Braga

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimleri ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Son 16 turu kura çekimi, 24 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde gerçekleştirilecek. Avrupa Ligi kura çekimi TSİ 14.00'te, Avrupa Konferans Ligi'nde ise TSİ 15.00'te başlayacak. Kura çekiminde gruplarını lider bitirip direkt olarak son 16 turuna kalan 8'er takım seri başı olacak. Son 16 turunda ilk maçlar, 9 Mart'ta, rövanş karşılaşmaları ise 16 Mart'ta oynanacak.



