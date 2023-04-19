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Spor

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 2022-23 sezonu çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:04 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sevilla, Manchester United deplasmanında 2-0 gerideyken son dakikalarda bulduğu gollerle skoru 2-2'ye getirmişti.

Sevilla, Manchester United deplasmanında 2-0 gerideyken son dakikalarda bulduğu gollerle skoru 2-2'ye getirmişti.

UEFA'nın kulüp düzeyindeki 2 ve 3. turnuvası Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.


Avrupa Ligi'nde iki maçın berabere sonuçlandığı ilk ayak sonunda, Juventus ve Feyenoord'un birer gollü avantajı bulunuyor. Konferans Ligi'nde ise Fiorentina 3, Anderlecht 2 gollük skor avantajıyla rövanşa çıkacak.


Çeyrek final rövanş ayağının TSİ programı ve ilk maçların skorları şöyle;

Konferans Ligi;

19.45 Fiorentina - Lech Poznan: 4-1 / Exxen

19.45 AZ Alkmaar - Anderlecht: 0-2 / TV 8.5

22.00 West Ham United - Gent : 1-1 / Exxen

22.00 Nice - Basel: 2-2 / Exxen


Avrupa Ligi;

22.00 Roma - Feyenoord: 0-1 / Exxen

22.00 Sevilla - Manchester United: 2-2 / Exxen

22.00 Sporting - Juventus: 0-1 / TV 8.5

22.00 Union Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen: 1-1 / Exxen



#UEFA Avrupa Ligi
#UEFA Konferans Ligi
#Juventus
#Manchester United
#West Ham United
#Fiorentina
#Roma
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