Sevilla, Manchester United deplasmanında 2-0 gerideyken son dakikalarda bulduğu gollerle skoru 2-2'ye getirmişti.
UEFA'nın kulüp düzeyindeki 2 ve 3. turnuvası Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.
Avrupa Ligi'nde iki maçın berabere sonuçlandığı ilk ayak sonunda, Juventus ve Feyenoord'un birer gollü avantajı bulunuyor. Konferans Ligi'nde ise Fiorentina 3, Anderlecht 2 gollük skor avantajıyla rövanşa çıkacak.
19.45 Fiorentina - Lech Poznan: 4-1 / Exxen
19.45 AZ Alkmaar - Anderlecht: 0-2 / TV 8.5
22.00 West Ham United - Gent : 1-1 / Exxen
22.00 Nice - Basel: 2-2 / Exxen
22.00 Roma - Feyenoord: 0-1 / Exxen
22.00 Sevilla - Manchester United: 2-2 / Exxen
22.00 Sporting - Juventus: 0-1 / TV 8.5
22.00 Union Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen: 1-1 / Exxen