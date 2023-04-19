UEFA'nın kulüp düzeyindeki 2 ve 3. turnuvası Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.

Avrupa Ligi'nde iki maçın berabere sonuçlandığı ilk ayak sonunda, Juventus ve Feyenoord'un birer gollü avantajı bulunuyor. Konferans Ligi'nde ise Fiorentina 3, Anderlecht 2 gollük skor avantajıyla rövanşa çıkacak.