Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda; Ampute Milli Takımımız, İspanya ile finalde karşılaştı. Mücadeleyi 3-0 kazanan Ampute Milli Takımımız, üst üste üçüncü defa Avrupa Şampiyonu oldu.
Rahmi Özcan'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen milli takımımız, 28. dakikada Ömer Güleryüz'ün kornerden attığı golle skoru 2-0 yaptı. 33. dakikada penaltıdan attığı golle Fatih Şentürk karşılaşmanın skorunu belirledi.
Üst üste 3'üncü kez Avrupa'nın "En iyisi" olan millilerde Ömer Güleryüz, 16 golle organizasyonu 'Gol kralı' olarak tamamladı.
Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda İsrail, Azerbaycan ve İrlanda'yı yenen milliler, çeyrek finalde Almanya'yı; yarı finalde ise Polonya'yı mağlup etti. Ay-yıldızlılar finalde İspanya'yı da 3-0 yenerek kupaya uzandı. Milliler, şampiyona boyunca 42 gol atarken, kalesinde ise 2 kez gol gördü.