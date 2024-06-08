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Spor

Ampute Milli Takımımız üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu

Avrupa ve dünya şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası final maçında İspanya'yı 3-0 yendi ve üst üste üçüncü defa şampiyon oldu. Ampute Milli Takımımızın, İspanya'yı yendiği karşılaşmada attığı golleri haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi
19:03 - 8/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 19:27 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ampute Milli Takımımız
Ampute Milli Takımımız

Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda; Ampute Milli Takımımız, İspanya ile finalde karşılaştı. Mücadeleyi 3-0 kazanan Ampute Milli Takımımız, üst üste üçüncü defa Avrupa Şampiyonu oldu.


Rahmi Özcan'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen milli takımımız, 28. dakikada Ömer Güleryüz'ün kornerden attığı golle skoru 2-0 yaptı. 33. dakikada penaltıdan attığı golle Fatih Şentürk karşılaşmanın skorunu belirledi.


Üst üste 3'üncü kez Avrupa'nın "En iyisi" olan millilerde Ömer Güleryüz, 16 golle organizasyonu 'Gol kralı' olarak tamamladı.


NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda İsrail, Azerbaycan ve İrlanda'yı yenen milliler, çeyrek finalde Almanya'yı; yarı finalde ise Polonya'yı mağlup etti. Ay-yıldızlılar finalde İspanya'yı da 3-0 yenerek kupaya uzandı. Milliler, şampiyona boyunca 42 gol atarken, kalesinde ise 2 kez gol gördü.


Ampute Milli Takımımızın İspanya karşısında attığı goller

Türkiye 1-0 İspanya

Türkiye 2-0 İspanya

Türkiye 3-0 İspanya



#Ampute milli takımı
#Türkiye
#İspanya
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