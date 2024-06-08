Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda; Ampute Milli Takımımız, İspanya ile finalde karşılaştı. Mücadeleyi 3-0 kazanan Ampute Milli Takımımız, üst üste üçüncü defa Avrupa Şampiyonu oldu.





Rahmi Özcan'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen milli takımımız, 28. dakikada Ömer Güleryüz'ün kornerden attığı golle skoru 2-0 yaptı. 33. dakikada penaltıdan attığı golle Fatih Şentürk karşılaşmanın skorunu belirledi.





Üst üste 3'üncü kez Avrupa'nın "En iyisi" olan millilerde Ömer Güleryüz, 16 golle organizasyonu 'Gol kralı' olarak tamamladı.





NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda İsrail, Azerbaycan ve İrlanda'yı yenen milliler, çeyrek finalde Almanya'yı; yarı finalde ise Polonya'yı mağlup etti. Ay-yıldızlılar finalde İspanya'yı da 3-0 yenerek kupaya uzandı. Milliler, şampiyona boyunca 42 gol atarken, kalesinde ise 2 kez gol gördü.





Ampute Milli Takımımızın İspanya karşısında attığı goller

Türkiye 1-0 İspanya





🇹🇷⚽GOOLLL!! RAHMİ ÖZCAN TOPU AĞLARA GÖNDERDİ! FİNALDE ÖNE GEÇİYORUZ!! pic.twitter.com/CRK50I8bf0 — TRT Spor (@trtspor) June 8, 2024

Türkiye 2-0 İspanya





🇹🇷⚽GOOLLL!! ÖMER GÜLERYÜZ!!! MÜKEMMEL, ŞAHANE BİR GOL! İSPANYA KARŞISINDA FARKI İKİYE ÇIKARTTIK! pic.twitter.com/i09rttO4pu — TRT Spor (@trtspor) June 8, 2024

Türkiye 3-0 İspanya





🇹🇷⚽GOOLLL!! FATİH ŞENTÜRK PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ! İSPANYA KARŞISINDA FARKI AÇIYORUZ!! pic.twitter.com/9DNvEmF4nV — TRT Spor (@trtspor) June 8, 2024







