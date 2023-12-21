Real Madrid, Barcelona ve Juventus gibi kulüperin UEFA organizasyonlarından ayrılarak Avrupa Süper Ligi adı altında yeni bir turnuva düzenlemesinin engellenmesiyle ilgili karar çıktı. Avrupa Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine hükmetti.





Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren Avrupa futbolunun bugünü ve geleceği artık kulüplerin, oyuncuların ve taraftarların elinde. Kaderimiz bize ait ve önümüzde büyük bir sorumluluk var. Futbol tarihi ve spor tarihi için harika bir gün" ifadelerini kullandı.





Barcelona Kulübü'nden de, "​​Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi projesini değerlendiren kararından duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyoruz" açıklaması yapıldı.





UEFA: Onaylandığı anlamına gelmiyor





Avrupa Adalet Divanı'nın kararının ardından UEFA'dan da bir açıklama geldi. Bu kararın, Avrupa Süper Ligi’nin onaylandığı veya doğrulandığı anlamına gelmediğini vurgulayan UEFA’nın açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:





"UEFA’nın ön yetkilendirme çerçevesinde önceden var olan bir eksikliğinin altını çiziyor bu karar. Haziran 2022’de zaten kabul edilmiş ve ele alınmış bir teknik husus bu. Yeni kurallarımızın sağlamlığından ve özellikle bunların ilgili tüm Avrupa yasalarına uyduğundan da eminiz. UEFA, toplumun daha geniş çıkarlarına hizmet etmeye devam etmesini sağlayarak Avrupa futbol piramidini sürdürme konusundaki kararlılığını sürdürecek. Avrupa spor modelini ulusal dernekler, ligler, kulüpler, taraftarlar, oyuncular, antrenörler, AB kurumları, hükümetler ve ortaklarla birlikte şekillendirmeye devam edeceğiz. Taraftarların ve tüm paydaşların vazgeçilmez modeli olarak ilan ettikleri dayanışma temelli Avrupa futbol piramidinin, Avrupa ve ulusal yasalarla kopma tehlikesine karşı korunacağına inanıyoruz."





Avrupa Süper Ligi nedir?





İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı. İlk formata göre, 20 takımın yer alacağı ligin kurucusu 15 kulüp, organizasyonda kalıcı olarak kalacak, diğerleri ise liglerindeki başarı kriterlerine göre belirlenecekti.





FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımın, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarılması, uluslararası maçlara oyuncu göndermesinin yasaklanması gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı.





Yaşananların ardından konu, Avrupa Birliği Adalet Divanı'na kadar taşınmıştı.









UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: "Eğer bir kulüp Avrupa Süper Ligi'nde oynarsa, bizim turnuvalarımızda oynayamayacak." pic.twitter.com/VSCrfs545e — SPOR (@yenisafakspor) March 3, 2022































