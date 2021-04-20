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Spor Avrupa Süper Ligi organizasyonunda ilk çatlak Dev kulüp çekilmeye hazırlanıyor
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Avrupa Süper Ligi organizasyonunda ilk çatlak: Dev kulüp çekilmeye hazırlanıyor

Avrupa'nın 12 büyük kulübünün kendi aralarında anlaşarak Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklaması futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ciddi tartışmalara neden olan organizasyonla ilgili olarak ilk çatlak haberi geldi. Dış basındaki bilgilere göre bir İngiliz kulübü, Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa Süper Ligi organizasyonunda ilk çatlak: Dev kulüp çekilmeye hazırlanıyor
12 dev kulüp Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamış ve bu durum büyük bir tartışma çıkarmıştı.

Avrupa Süper Ligi organizasyonunun kurulduğunun açıklanması sonrasında futbol dünyasında ciddi bir belirsizlik havası oluştu. Bununla birlikte UEFA'nın ve 12 kulübün dışında kalan kulüplerin tepki gösterdiği Avrupa Süper Ligi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Dış basında yer alan haberlerde bir İngiliz kulübünün Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek istediği aktarıldı.

Öte yandan çekilmek isteyen takımla ilgili Avrupa basınındaki birçok kaynak, Manchester City yönetiminin bu düşüncede olduğunun altını çizdi.

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