Avrupa Süper Ligi organizasyonunda ilk çatlak: Dev kulüp çekilmeye hazırlanıyor

12 dev kulüp Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamış ve bu durum büyük bir tartışma çıkarmıştı.

Avrupa Süper Ligi organizasyonunun kurulduğunun açıklanması sonrasında futbol dünyasında ciddi bir belirsizlik havası oluştu. Bununla birlikte UEFA'nın ve 12 kulübün dışında kalan kulüplerin tepki gösterdiği Avrupa Süper Ligi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Dış basında yer alan haberlerde bir İngiliz kulübünün Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek istediği aktarıldı.

Öte yandan çekilmek isteyen takımla ilgili Avrupa basınındaki birçok kaynak, Manchester City yönetiminin bu düşüncede olduğunun altını çizdi.

🖊Sizce hangi İngiliz takımı Avrupa Süper Ligi'nden çekilir❓ pic.twitter.com/7g2mDDJcN6 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 20, 2021

Avrupa Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi arasındaki farklılıklar.

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