Avrupa'da son 10 yılın en başarılı takımları belli oldu. Bu süre zarfı içerisinde ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımızın da sıralamaları ortaya çıktı. Takımların topladıkları puanlara göre ilk 70'te Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bulunuyor.