|
Spor

Avrupa'da son 10 yılın en başarılı Türk takımı Beşiktaş oldu

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımızın son 10 yıldaki başarı tablosu belli oldu. İlk 50'ye Beşiktaş ve Fenerbahçe girebilirken, Galatasaray ise 64. sırada kendisine yer buldu.

Haber Merkezi
11:29 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 11:35 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe-Galatasaray-Beşiktaş
Fenerbahçe-Galatasaray-Beşiktaş

Avrupa'da son 10 yılın en başarılı takımları belli oldu. Bu süre zarfı içerisinde ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımızın da sıralamaları ortaya çıktı. Takımların topladıkları puanlara göre ilk 70'te Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bulunuyor.


Avrupa'da son 10 yılın en başarılı Türk takımı kim oldu?

Oluşan tabloya göre Galatasaray 64. sırada yer alıyor. 2014/2015 sezonundan 2023/2024 sezonuna kadar olan süreçte sarı kırmızılı takım, toplamda 54 puan aldı. Fenerbahçe ise listede 50. sırada bulunuyor. Aynı süre içerisinde Fenerbahçe'nin 63.5 puanı bulunuyor.


Avrupa'da son 10 yılın en başarılı Türk takımı ise Beşiktaş oldu. Listede 44. sırada yer alan Beşiktaş, toplamda 74 puan aldı.

İşte puan tablosu;

#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Galatasaray
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İnternet alışverişlerini etkileyecek gelişme! Kargo iade masraflarını tüketici mi ödeyecek? Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı