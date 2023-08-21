Avrupa'daki rakiplerimiz lig maçlarında ne yaptı?

Molde - Twente - Dinamo Kiev - Genk
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Molde, Norveç 1. Futbol Ligi'nin (Eliteserien) 19. haftasında ağırladığı Valerenga ile 0-0 berabere kaldı.
Molde'nin Galatasaray'ı konuk edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı, 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Twente, Hollanda 1. Futbol Ligi Eredivisie'de PEC Zwolle'yi 3-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri play-off turunda Twente ile ilk maçı 24 Ağustos, rövanşı ise 31 Ağustos'ta oynayacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı, Ukrayna 1. Ligi maçında deplasmanda Chornomorets'e 3-2 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında, 24 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak.
Adana Demirspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Genk, Belçika 1. Futbol Ligi'nde Charleroi ile golsüz berabere kaldı.
Mavi-şimşekler, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri play-off turunda Genk ile ilk maçı deplasmanda 24 Ağustos, rövanşı ise Adana'da 31 Ağustos'ta oynayacak.