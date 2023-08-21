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Spor

Avrupa'daki rakiplerimiz lig maçlarında ne yaptı?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi play-off turundaki rakiplerimiz bu hafta lig karşılaşmalarına çıktı. Molde berabere kalırken Twente evinde galip geldi. Dinamo Kiev deplasmanda mağlup olurken Genk ise golsüz berabere kaldı.

12:03 . 21/08/2023 Pazartesi
AA
Molde - Twente - Dinamo Kiev - Genk

Molde - Twente - Dinamo Kiev - Genk

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Molde, Norveç 1. Futbol Ligi'nin (Eliteserien) 19. haftasında ağırladığı Valerenga ile 0-0 berabere kaldı.


Molde'nin Galatasaray'ı konuk edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı, 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.



Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Twente, Hollanda 1. Futbol Ligi Eredivisie'de PEC Zwolle'yi 3-1 mağlup etti.


Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri play-off turunda Twente ile ilk maçı 24 Ağustos, rövanşı ise 31 Ağustos'ta oynayacak.



Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı, Ukrayna 1. Ligi maçında deplasmanda Chornomorets'e 3-2 mağlup oldu.


Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında, 24 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak.



Adana Demirspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Genk, Belçika 1. Futbol Ligi'nde Charleroi ile golsüz berabere kaldı.


Mavi-şimşekler, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri play-off turunda Genk ile ilk maçı deplasmanda 24 Ağustos, rövanşı ise Adana'da 31 Ağustos'ta oynayacak.






#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Adana Demirspor
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