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Spor Avrupanın 12 dev kulübünden radikal karar Kendi liglerini kuruyorlar
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Avrupa'nın 12 dev kulübünden radikal karar: Kendi liglerini kuruyorlar

Avrupa'nın 12 dev kulübü, uzun süredir konuşulan Avrupa Süper Ligi'ni kuracaklarını açıkladı. UEFA'nın yapacağı kritik toplantı öncesinde yaşanan bu gelişme futbol kamuoyunda büyük bir şaşkınlık yaşattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupanın 12 dev kulübünden radikal karar: Kendi liglerini kuruyorlar
Dünyanın dev kulüpleri Avrupa Süper Ligi'ni kurmak için çalışma yapıyor.

UEFA'nın yapacağı kritik toplantı öncesinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi reformunu açıklamaya hazırlanan UEFA, 12 Avrupa kulübünün Avrupa Süper Ligi'nin kurulacağını açıklayacağı haberlerinin ardından acil toplanma kararı aldı.

Avrupa Süper Ligi'ni destekleyen takımlar şöyle;

  • Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan, Juventus.

Avrupa Süper Ligi'nin 12 kurucu kulübü.
Avrupa Süper Ligi'nin 12 kurucu kulübü.

Fransız ve Alman kulüpleri ise UEFA'ya yakın bir tavır sergilediler ve bu organizasyonda olmak istemediklerini bildirdi.

  • 12 kulüp, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklarsa UEFA 12 kulübü de 2023-2024 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi organizasyonuna dahil etmeyecek.

UEFA, Serie A, Premier Lig ve La Liga'dan ortak açıklama yaptı;

  • "Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararı alan kulüpler yerel ligler, UEFA ve FIFA organizasyonlardan men edilecek."

Fransa Futbol Federasyonu tepki gösterdi

Fransa Futbol Federasyonu, organizasyonun Avrupa futbol sistemini bozacağını ifade ederken şu açıklamayı yayınladı:

  • "Bir oligarşinin hegemonik hayalleri, eşi görülmemiş bir gelişme sağlayan Avrupa futbol sisteminin ortadan kalkmasıyla sonuçlanacaktır. Avrupa Süper Ligi projesi bu dengeyi bozarak, sportif liyakate dayalı sisteme son verecektir."

FIFA: "Onaylamıyoruz"

Uluslararası Birlik Federasyonu (FIFA) Avrupa Süper Ligi oluşumunu desteklemediğini ve 'kapalı Avrupa kaçış liginin', uluslararası futbol iskeletinde yer almasını onaylamadığını belirtti.

Üç Avrupa devi Avrupa Süper Ligi'ni reddetti

Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain, 12 takımın kuracağı Avrupa Süper Ligi'nde olmayacağını duyurdu.

Türkiye Kulüpler Birliği, Avrupa Süper Ligi'ne karşı

Türkiye Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada "Avrupa Süper Ligi, Avrupa futbolunun bütünlüğüne düzeltilemez bir darbe vuracaktır. Kulüpler Birliği, futbolun ruhunu yerle bir edecek bu talihsiz fikre karşı UEFA ve paydaşlarının yanındadır." denildi.


UEFA'nın yeni formatına karşı çıkan 12 takım, kendi liglerini kurmaya hazırlanıyornn🔸 UEFA; bahsi geçen takımları ve o takımlarda forma giyen oyuncuları organizasyonlarından men edebileceğini söyledinn▫ (Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, kendi ligleri ve EURO 2020)
UEFA'nın yeni formatına karşı çıkan 12 takım, kendi liglerini kurmaya hazırlanıyornn🔸 UEFA; bahsi geçen takımları ve o takımlarda forma giyen oyuncuları organizasyonlarından men edebileceğini söyledinn▫ (Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, kendi ligleri ve EURO 2020)

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