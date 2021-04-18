Avrupa'nın 12 dev kulübünden radikal karar: Şampiyonlar Ligi'nden çıkıyorlar

Dünyanın dev kulüpleri Avrupa Süper Ligi'ni kurmak için çalışma yapıyor.

UEFA'nın yarın yapacağı kritik toplantı öncesinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi reformunu açıklamaya hazırlanan UEFA, 12 Avrupa kulübünün Avrupa Süper Ligi'nin kurulacağını açıklayacağı haberlerinin ardından acil toplanma kararı aldı.

Avrupa Süper Ligi'ni destekleyen takımlar şöyle;

Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan, Juventus.

Fransız ve Alman kulüpleri ise UEFA'ya yakın bir tavır sergilediler ve bu organizasyonda olmak istemediklerini bildirdi.

12 kulüp, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklarsa UEFA 12 kulübü de 2023-2024 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi organizasyonuna dahil etmeyecek.

UEFA, Serie A, Premier Lig ve La Liga'dan ortak açıklama yaptı;

"Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararı alan kulüpler yerel ligler, UEFA ve FIFA organizasyonlardan men edilecek."

🚨 UEFA'nın yeni formatına karşı çıkan 12 takım, kendi liglerini kurmaya hazırlanıyor



🔸 UEFA; bahsi geçen takımları ve o takımlarda forma giyen oyuncuları organizasyonlarından men edebileceğini söyledi



▫ (Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, kendi ligleri ve EURO 2020) pic.twitter.com/8vOKli4cX0 REKLAM April 18, 2021