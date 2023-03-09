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Spor

Avrupa'nın devleri Sevilla maçında Fenerbahçeli futbolcuları takip edecek

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak. Bu mücadeleyi Avrupa'dan birçok takımın scoutları takip edecek. Fenerbahçeli oyuncuların da bu mücadelede yakından izleneceği öğrenildi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
19:56 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta rakibi karşısında iyi bir sonuç almak isteyen sarı-lacivertliler, İstanbul'da rahat bir şekilde turu geçmenin planlarını yapıyor.


Fenerbahçe daha önce yine elemişti

Fenerbahçe ve Sevilla, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmişti. Sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini penaltılarda eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.


Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.


Scoutlar takip edecek

UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki bu mücadeleyi, Avrupa'nın önemli scoutları takip edecek. İtalya'dan Roma ve Napoli, Almanya'dan Borussia Dortmund ve bir İngiliz kulübünün scoutlarının, Sevilla maçında Miguel Crespo, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'nu takip edeceği öğrenildi.





#Fenerbahçe
#Sevilla
#UEFA
1 saat önce
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Avrupa'nın devleri Sevilla maçında Fenerbahçeli futbolcuları takip edecek
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