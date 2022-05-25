Spor Avrupanın ilk Konferans Ligi şampiyonu Roma oldu
FUTBOL FUTBOL

Avrupa'nın ilk Konferans Ligi şampiyonu Roma oldu

İtalyan ekibi Roma, Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 1-0 yendi ve UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, tarihinin ilk Avrupa kupası zaferini elde etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupanın ilk Konferans Ligi şampiyonu Roma oldu
Jose Mourinho ve Romalı futbolcular.

Roma, UEFA Avrupa Konferans Ligi Final karşılaşmasında Feyenoord'u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Final karşılaşmasında Roma ile Feyenoord, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Stadyum'da karşı karşıya geldi.

İtalyan ekibi, 32'nci dakikada Nicolo Zaniolo'nun ayağından bulduğu gol ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın 2'nci yarısında gol sesi çıkmayınca Roma, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon oldu.

Feyenoord'ta milli futbolcu Orkun Kökçü, 88'inci dakikada yerini Patrik Walemark'a bıraktı.

Jose Mourinho tarihe geçti

  • Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni de kazanarak tarihte bir ilki başardı. Portekizli teknik adam, tarihte UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanma başarısı gösteren ilk teknik adam oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, Porto ve Inter ile Şampiyonlar Ligi'ni; Porto ile UEFA Kupası'nı; Manchester United ile de UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştı.
Meteorolojiden çifte uyarı

Meteorolojiden çifte uyarı

Sağanak yağış ve toz taşınımı etkili olacak.
Romadan tarihi zafer

Roma'dan tarihi zafer

Jose Mourinho, İtalyan ekibine ilk Avrupa zaferini yaşattı.
Vatan düşmanlığında da ittifak: CHP ile HDP Türkiyeyi Finlandiyaya şikayet etti

Arda Turan'dan <br>duygusal veda

Arda Turan'dan
duygusal veda

​Takım arkadaşlarını görünce gözyaşlarını tutamadı.

Kamu bankaları başvuruları almaya başladı.

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kaygılarımız giderilmeli.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.