UEFA AVRUPA LİGİ

Avusturya basını: Dişsiz Wolfsberger, kurnaz Başakşehir’e yenildi

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 yenen ve liderliğe yükselen Medipol Başakşehir’in başarısı Avusturya basınında geniş yer buldu.

Haber Merkezi AA
Başakşehir, Roma'nın da bulunduğu grupta lider oldu.

Başakşehir, Roma'nın da bulunduğu grupta lider oldu.

Fotoğraf: İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA) / DHA

Başakşehir’in galibiyeti Avusturya basınında yankı uyandırdı. Devlet Televizyonu ORF karşılaşmaya ilişkin haberini, "Wolfsberger, Başakşehir’e yine kaybetti" başlığı ile takipçilerine duyururken, rakip takımın gruptan çıkmak için mücadele sarf ettiğini ancak acı bir mağlubiyetle yara aldığı belirtildi.

Haberde, Wolfsberger’in iki hafta önce İstanbul’da rakibine, 1-0 kaybettiği anımsatılarak, dünkü yenilgiyle Avusturyalı ekibin grupta sonuncu olduğu, Başakşehir’in ise 7 puanla liderliğe yükseldiği kaydedildi.

"Kurnaz Başakşehir"

Ülkenin en çok satan gazetelerinden Kronen de haberinde, "Dişsiz Wolfsberger, kurnaz Başakşehir’e yenildi" başlığını kullandı.

Haberde, turuncu-lacivertli ekibin hem sahasında hem de deplasmanda Wolfsberger’i yendiği belirtilirken, Başakşehir’in maça hızlı başladığı, mücadelenin başlarında elde ettiği şansları da değerlendiremediği hatırlatıldı.

Penaltı ve kırmızı kartın karşılaşmanın kırılma anı olduğuna değinilen haberde, art arda gelen goller karşısında ev sahibi ekibin varlık gösteremediğinin altı çizildi.

Österreich gazetesi ise karşılaşmaya geniş yer verdiği haberinde, "Wolfsberger, Türklere karşı şansız bir şekilde evinde 3-0’lık bir hezimete uğradı" yorumunda bulundu.

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