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Spor

Ay-yıldız formayla Kenan Yıldız ilk golünü attı

A Milli Takım hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geliyor. Genç yıldız Kenan Koçak, ay-yıldızlı formayla ilk on bir çıktığı ilk maçında Almanya karşısında ilk yarıyı önde kapatan muhteşem golü kaydetti.

23:49 - 18/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 23:58 - 18/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

Kenan Yıldız'ın muhteşem golü:


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#Türkiye
#Kenan Yıldız
#Gol
#Almanya
14 dakika önce
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