AZ ALKMAAR - GALATASARAY CANLI İZLE

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oluyor.

Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Rumen hakem Fesnic düdük çalacak.

Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 14 resmi maçta da mağlubiyet görmezken Avrupa Ligi'nde 5. haftaya 10 puanla averajla 3. sırada girdi.

Sarı-kırmızılılar sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Roland Sallai müsabakada forma giyemeyecek.

AZ Alkmaar - Galatasaray maçını canlı izlemek için

AZ Alkmaar - Galatasaray maçını canlı izlemek için

Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, aynı saatte Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın canlı anlatımına aşağıda bulunan link üzerinden ulaşabilirsiniz.