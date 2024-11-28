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AZ Alkmaar - Galatasaray || Canlı izle - Canlı sonuç

AZ Alkmaar - Galatasaray || Canlı izle - Canlı sonuç

18:2228/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılarda tek hedef galibiyet.
Yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılarda tek hedef galibiyet.

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. AZ Alkmaar - Galatasaray maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oluyor.


Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Rumen hakem Fesnic düdük çalacak.


Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 14 resmi maçta da mağlubiyet görmezken Avrupa Ligi'nde 5. haftaya 10 puanla averajla 3. sırada girdi.


Sarı-kırmızılılar sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Roland Sallai müsabakada forma giyemeyecek.


AZ ALKMAAR - GALATASARAY 11'LER

AZ Alkmaar: Zoet, Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Moller Wolfe, Clasie, Mijnans, Buurmeester, Lahdo, Van Bommel, Parrott.

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Batshuayi, Osimhen.


AZ ALKMAAR - GALATASARAY CANLI İZLE

AZ Alkmaar - Galatasaray maçını canlı izlemek için

AZ ALKMAAR - GALATASARAY CANLI SKOR


Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, aynı saatte Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın canlı anlatımına aşağıda bulunan link üzerinden ulaşabilirsiniz.



UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

#Galatasaray
#AZ Alkmaar
#UEFA Avrupa Ligi

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