AZ ALKMAAR - GALATASARAY CANLI İZLE

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oluyor.
Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Rumen hakem Fesnic düdük çalacak.
Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 14 resmi maçta da mağlubiyet görmezken Avrupa Ligi'nde 5. haftaya 10 puanla averajla 3. sırada girdi.
Sarı-kırmızılılar sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Roland Sallai müsabakada forma giyemeyecek.
AZ Alkmaar: Zoet, Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Moller Wolfe, Clasie, Mijnans, Buurmeester, Lahdo, Van Bommel, Parrott.
Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Batshuayi, Osimhen.
Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, aynı saatte Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın canlı anlatımına aşağıda bulunan link üzerinden ulaşabilirsiniz.