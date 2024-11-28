AZ Alkmaar 1-1 Galatasaray

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar puanını 11'e yükselterek üçüncü sırada kaldı. AZ Alkmaar ise puanını 7 yaptı.