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AZ Alkmaar 1-1 Galatasaray

AZ Alkmaar 1-1 Galatasaray

18:2228/11/2024, Perşembe
G: 29/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılarda tek hedef galibiyet.
Yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılarda tek hedef galibiyet.

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı.


Mücadelede ilk golü AZ Alkmaar adına 2. dakikada Mijnans atarken maçın skorunu belirleyen golü 43. dakikada Victor Osimhen kaydetti.


Ev sahibi ekipte Smiht 90+2. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı görerek oyun dışı kaldı.


Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar puanını 11'e yükselterek üçüncü sırada kaldı. AZ Alkmaar ise puanını 7 yaptı.


MAÇIN GOLLERİ:

2' Galatasaray savunmasının büyük hatasında AZ Alkmaar, Mijnans'ın golüyle öne geçti. 1-0.

44' Osimhen'in kafa vuruşunda Koopmeiners'e çarpan top AZ Alkmaar ağlarına gitti 1-1.


AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇ SONUCU


UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

#Galatasaray
#AZ Alkmaar
#UEFA Avrupa Ligi

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