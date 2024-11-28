AZ Alkmaar 1-1 Galatasaray

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı.
Mücadelede ilk golü AZ Alkmaar adına 2. dakikada Mijnans atarken maçın skorunu belirleyen golü 43. dakikada Victor Osimhen kaydetti.
Ev sahibi ekipte Smiht 90+2. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar puanını 11'e yükselterek üçüncü sırada kaldı. AZ Alkmaar ise puanını 7 yaptı.
2' Galatasaray savunmasının büyük hatasında AZ Alkmaar, Mijnans'ın golüyle öne geçti. 1-0.
44' Osimhen'in kafa vuruşunda Koopmeiners'e çarpan top AZ Alkmaar ağlarına gitti 1-1.
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