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AZ Alkmaar - Galatasaray || Canlı izle - Canlı sonuç

AZ Alkmaar - Galatasaray || Canlı izle - Canlı sonuç

21:5113/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
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AZ Alkmaar - Galatasaray
AZ Alkmaar - Galatasaray

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak. Saat 23.00'te başlayacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. AZ Alkmaar-Galatasaray maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. AFAS Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.


İki takım lig aşamasının 5. haftasında Hollanda'da karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.


Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde normal sezonun en golcü takımı konumunda yer alıyor. Lig aşamasında çıktığı 8 maçta da rakiplerin gol bulmasına engel olamadı. Bu sezon Kupa 2'de çıktığı 4 deplasman maçından da galip dönemedi.


Sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Yunus Akgün, Jakobs karşılaşmada süre alamayacak. Kart cezalısı Osimhen, Torreira ve Davinson da forma şansı bulamayacak.


AZ ALKMAAR - GALATASARAY 11'LER
AZ Alkmaar:
Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Clasie, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Lahdo, Parrott.
Galatasaray:
Muslera, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Cuesta, Jelert, Berkan Kutlu, Mertens, Gabriel Sara, Sallai, Barış Alper Yılmaz, Morata

AZ ALKMAAR - GALATASARAY CANLI İZLE
AZ Alkmaar - Galatasaray maçını canlı izlemek için

AZ ALKMAAR - GALATASARAY CANLI SKOR

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU SONUÇLARI



#Galatasaray
#AZ Alkmaar
#UEFA Avrupa Ligi

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