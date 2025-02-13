AZ ALKMAAR - GALATASARAY CANLI İZLE

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak. Saat 23.00'te başlayacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. AZ Alkmaar-Galatasaray maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. AFAS Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.
İki takım lig aşamasının 5. haftasında Hollanda'da karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde normal sezonun en golcü takımı konumunda yer alıyor. Lig aşamasında çıktığı 8 maçta da rakiplerin gol bulmasına engel olamadı. Bu sezon Kupa 2'de çıktığı 4 deplasman maçından da galip dönemedi.
Sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Yunus Akgün, Jakobs karşılaşmada süre alamayacak. Kart cezalısı Osimhen, Torreira ve Davinson da forma şansı bulamayacak.