Aziz Yıldırım: Ali Koç gerekirse 'kavga edelim' dedi

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yapılan divan başkanlığı seçimine tepki göstermişti. Mikrofona gelerek kongre üyelerine seslenen Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler 1 dakika beni dinleyin. Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz. Ancak yapılan seçim gayri demokratik oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan isteyen ayrılabilir, isteyen kalabilir. Hepinize teşekkür ediyorum" diyerek stadı terk etmişti.





Aziz Yıldırım, genel kurulda yaşananların perde arkasını Altunizade'deki ofisinde anlattı. Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Üye olmayan taraftarları almışlar"





"Divan başkanlığı seçiminin nasıl oldubittiye getirildiğini hepiniz gördünüz. Delegelerin tepkisi oldukça ve bunlar büyüdükçe ortalık gerildi. Yer yer kavgalar çıktı. Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır."





"Gerekirse kavga edelim' dedi





"Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sükunet ortamı yaratmıştı. Ali (Koç) Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divan kurulunun üslubunun kavgaya yol açacağını ifade ettim, 'Böyle giderse kavga çıkacak' dedim. Ali Bey de 'Gerekirse kavga edelim' dedi."





"Seçim bitene kadar oradan ayrılmayacağım"





"Bütün delegelerimizi yarın stadyuma bekliyorum. Ben de sabah erken saatlerden itibaren orada olacağım ve seçim bitene kadar da oradan ayrılmayacağım. Bizim derdimiz seçim kazanmak değil, Fenerbahçe'nin kazanması. Divan oylaması yapıyorlar, oy birliğiyle kabul edildi diyorlar. Ben reddettim onu, nasıl oy birliğiyle kabul edildi?"





"Mourinho Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür"





"Jose Mourinho üzerinden fayda sağlamak yanlıştır. Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. Onu tartışmaya açmamak lazım. Herkesin ona saygı duyması gerekiyor."





"Holdinglerin Fenerbahçe’si mi?





“Holdinglerin Fenerbahçe’si mi halkın Fenerbahçe’si mi? Yarın üyelerimiz karar verecek”



















