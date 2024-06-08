|
Spor

Aziz Yıldırım: Ali Koç gerekirse 'kavga edelim' dedi

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kongrede yaşanan gerginlik hakkında konuştu. Yıldırım, Ali Koç ile yaşadığı diyaloğu da açıkladı.

13:29 - 8/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:28 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Aziz Yıldırım, kürsüye çıkarak tepkisini dile getirmişti.
Aziz Yıldırım, kürsüye çıkarak tepkisini dile getirmişti.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yapılan divan başkanlığı seçimine tepki göstermişti. Mikrofona gelerek kongre üyelerine seslenen Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler 1 dakika beni dinleyin. Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz. Ancak yapılan seçim gayri demokratik oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan isteyen ayrılabilir, isteyen kalabilir. Hepinize teşekkür ediyorum" diyerek stadı terk etmişti.


Aziz Yıldırım, genel kurulda yaşananların perde arkasını Altunizade'deki ofisinde anlattı. Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:


"Üye olmayan taraftarları almışlar"

"Divan başkanlığı seçiminin nasıl oldubittiye getirildiğini hepiniz gördünüz. Delegelerin tepkisi oldukça ve bunlar büyüdükçe ortalık gerildi. Yer yer kavgalar çıktı. Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır."


"Gerekirse kavga edelim' dedi

"Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sükunet ortamı yaratmıştı. Ali (Koç) Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divan kurulunun üslubunun kavgaya yol açacağını ifade ettim, 'Böyle giderse kavga çıkacak' dedim. Ali Bey de 'Gerekirse kavga edelim' dedi."


"Seçim bitene kadar oradan ayrılmayacağım"

"Bütün delegelerimizi yarın stadyuma bekliyorum. Ben de sabah erken saatlerden itibaren orada olacağım ve seçim bitene kadar da oradan ayrılmayacağım. Bizim derdimiz seçim kazanmak değil, Fenerbahçe'nin kazanması. Divan oylaması yapıyorlar, oy birliğiyle kabul edildi diyorlar. Ben reddettim onu, nasıl oy birliğiyle kabul edildi?"


"Mourinho Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür"

"Jose Mourinho üzerinden fayda sağlamak yanlıştır. Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. Onu tartışmaya açmamak lazım. Herkesin ona saygı duyması gerekiyor."


"Holdinglerin Fenerbahçe’si mi?

“Holdinglerin Fenerbahçe’si mi halkın Fenerbahçe’si mi? Yarın üyelerimiz karar verecek”






#Fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Ali Koç
#Vefa Küçük
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 TYT Felsefe bölümündeki Robert Oppenheimer sorusunun cevabı nedir, açıklandı mı?