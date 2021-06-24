Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: "Seni bu seyirciyle göndereceğim"

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım basın karşısına çıktı. Sarı-lacivertli kulübü ağır bir borç yükü altında bıraktığı yönündeki eleştirileri cevaplayan Yıldırım, başkan Ali Koç'u topa tuttu.
Çırağan Sarayı'nda medya mensupları ile bir araya gelen Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Aday değilim"
- "Başkanlığa aday olmayacağım, bunu bilin. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için toplandık. Mahallede yönetim yapsanız, böyle bir liste olmaz."
"Bizi tuzağa çekmeye çalıştılar"
- "Bizi tahrik ettiler. Konuştuğumuzda 'Neden konuştunuz', konuşmadığımızda 'Neden konuşmadınız' dediler, bizi tuzağa çekmeye çalıştılar. Biz buna düşmedik."
"Kulübe bir tane ağaç diktiler mi?"
- "3 senedir bir enkaz edebiyatı var. Biz çok kötü bir mali tablo aldık. Hayır, biz böyle bir tablo bırakmadık. Biz 1998 yılında bir oyla başkan seçildik. Geldiğim günden, 20 yıl sonrası bıraktığım Fenerbahçe arasında çok fark vardı. Dereağzı'nda bir tek Metin Aşık Tesisleri ve bir çim saha vardı. Tapusu yoktu, 50 tane tapu aldım kulübe. Tapuların hepsi kulübün kasasında. Acaba bugüne kadar Fenerbahçe için hiçbiri bir tane ağaç diktiler mi? Kulübün oraya bir tane bekçi kulübesi yaptılar, başka bir şey yok."
"Beyaz atlı prens küme düşürüyordu bizi"
- "Ali Koç, beyaz atlı prens olarak geldi. Pamuk Prenses'i alacak, uçuracak. Beyaz atlı prens küme düşürüyordu bizi."
"Şampiyonluk dışındaki her sonuç başarısızlıktır"
- "Stadı yaptık, borç alarak yaptık. 100 milyon dolara yakın maliyeti oldu. Ülker Arena... Bugünkü maliyeti 130 milyon dolar. Samandıra, Dereağzı tesisleri, Fenerbahçe Koleji arazisi, Fenerbahçe TV ve yayın grubu, Fenerium, Faruk Ilgaz Tesisleri, Topuk Yaylası. Ali Koç 'Ben size şampiyonluk sözü vermedim' diyor. Fenerbahçe Başkanı olan herkes, bu sözü vermek zorundadır ve şampiyonluk dışındaki her sonuç başarısızlıktır."
"Kaçmadık, buradayız"
- "Ali Koç'un bir sıkıntısı var: Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından rahatsız oluyor. Ya biz kenara çektik, kaybettik çekildik. Biz kaçmadık. Aday olduk, seçilemedik. Kaçmadık, buradayız. Yine kaçmayız."
"Bugüne kadar sabrettim, bundan sonra sabretmem"
- "(Ali Koç) Ben bu 3 senede çok sıkıntılar çektim diyor. Hapis mi yattın? Pandemide 1 hafta evden çıkmadın herhalde. Gözünün üstünde kaşın yok demeyeceksin, hapse gideceksin hapse. Bunları yapacaksın. Bugüne kadar sabrettim, bundan sonra sabretmem. 'Aziz Yıldırım'a göstereceğiz' diyor yanındakiler. Neyi göstereceksiniz? Her gecenin sabahı olmaz, bunu bilin."
"Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış"
- "Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. 30 yılımı verdim bu kulübe. Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Lütfen bizi kendine rakip görme. Bizi düşman olarak görme, bizi içinden at."
"Mahkemeye vereceğim"
- "Ben sizi mahkemeye vereceğim, verdiğiniz sözleri yerine getirmeniz lazım. Biz seçim günü 150 milyon euro verelim dedik, sen futbolu biz diğerlerini yönetelim dedik. 150+1 dedin. Ne verdin sen bu kulübe şimdiye kadar? 50 milyon dolar hibe ettin. Onu da bağış gibi kabul ettin. 292 trilyon da borç verdin, 30 milyon dolar. Ben 1998/99'da 30 milyon dolar nakit para verdim ve sildim. Kimse bilmez."
"Bu kadar transferi nasıl yaptın?"
- "Para yok diyorsun, enkaz aldık diyorsun. Sen 52 oyuncuyu nasıl aldın? Para yoksa bu kadar transferi nasıl yaptın?
"Bu paraya ne oldu?"
- "Borç yüzde 67 artmış, kendi verdikleri hariç. 2 yılda bu kulübe 500 milyon dolar girdi. Bu para ne oldu? 50 milyon euro, bizim çalışmalarımız sonucunda alınan oyuncuların satışlarından gelen bonservis parası. 3 tane basketbolcunun ABD'ye satışından gelen para da var."
"Seni bu seyirciyle göndereceğim"
- "Bize yalancı diyor. Ben hayatımda bir kere bilinçli yalan söylemedim. Seni affetmem. Seni bu seyirciyle göndereceğim, bunu bil."
"Koç'luğunu bil"
- "Sergio Ramos boşta, git al. Benzema'yı al, Roma'dan Dzeko'yu al. Darmstadt'tan Serdar'ı alıyorsun. Ver o zaman başkanlığı, kim yapıyorsa yapsın. Senden beklentimiz bu. Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Koç'un veliahtısın. Sana gidip Darmstadt'tan Serdar Dursun'u almak yakışmaz."
- "Bundan sonra her söyleyeceğiniz söze iki söz söylerim, her yere gelir konuşurum, bilin. Bundan sonra sahnedeyim. Hiç televizyonlardan ayrılmam. Yanındakiler konuşuyor kulüpte, Galatasaray'dan dönmeler... Onların hepsini duman ederim, haberleri olsun."
"Fenerbahçe basketbolunun bu hallere düşmesine çok üzülüyorum"
- "Bir marka yarattık, Fenerbahçe basketbolu... Obradovic'le dost ilişkimiz vardı. Obradovic gibi bir hocayı o dönem bulmak hem zor, hem de kaybettikten sonra onun yerini doldurmak zor. Marka olan Fenerbahçe basketbolunun bu hallere düşmesine çok üzülüyorum. Obradovic benim dostum. Akşamları otururduk, Obradovic gelirdi, konuşurduk. 5 dakika basket, 5-6 saat hayat hikayesi. O anlatırdı, biz anlatırdık. Ali Yıldırım, ona takılırdı: 'Sen zone yapmayı bilmiyorsun, Mahmut abiden öğren' derdi."
- "Sayın Ali Koç, basketbol takımını A.Ş haline getiriyorum de. Ben de o A.Ş'yi almaya talibim. Ben de Obradovic'i getiriyorum. Obradovic'i getireceğiz, her sene de Final Four oynayacağız. Bizde para çok."
"Gereğini yap, yapamayacaksan bırak"
- "13 kupa kazanmışız futbolda. 17 teknik adamla çalışmışım 20 senede. Bir laf da şu: 'Fenerbahçe'ye antrenör bulamıyoruz, gelmiyorlar'... Böyle bir söz hem Fenerbahçe'ye hem Türkiye'ye hakarettir. Parayı verirsen insan her yere gelir, parayı vermezsen kimse gelmez. Korkmayın, çıkın. Kaybederiz ne olacak? Biz kaybettik, ne oldu? Daha da büyüdük. Bak para kazanmaya başladık, ailemizle zaman geçirmeye başladık. Herkes mutlu. Gereğini yap, yapamayacaksan bırak. Birisi çıkar, aday olur. 34 bin tane üye var, bir Allah'ın kulu çıkar elbet. Bak rakip seçim yapıyor, 5 aday çıkıyor. Bizde niye yok? Niye halka açtık biz bu kulübü?"
"Fenerbahçe Anadolu takımı haline geldi"
- "Ülker'le birleşmeden sonra şampiyonluklar geldi, bizden önce basketbolda 1 şampiyonluk var. Sonrasında 7 şampiyonluk aldık. Pinponda bile Avrupa Şampiyonu olduk. Fenerbahçe kan kaybediyor, Fenerbahçe bir Anadolu takımı haline geldi."
"Fenerbahçe batmış, sen 52 tane oyuncu alabiliyorsun"
- "52 tane oyuncuya kaç lira para verdi, hangisine ne kadar para ödedi bilen var mı? Şeffaf olacaklardı, her şey açık olacaktı. Bilen var mı? Olmaz tabi bu zihniyetle. Kurumsal yapıymış, yesinler ya... Para yok, Fenerbahçe batmış, sen 52 tane oyuncu alabiliyorsun. 30 milyon dolar parayla bunu hallediyorsun."
"Mourinho'yu getirsen daha iyiydi"
- "Antrenörleri getiriyorsun, Cocu'ya 1.5 milyon euro tazminat veriyorsun. E maaş da verdin, kaça geldi? Mourinho'yu getirsen daha iyiydi. Mesut Özil, İrfan Can Kahveci... Kaça aldılar, bilen var mı? Bin TL bile bunlar için TFF'ye ödeme göstermediler. İrfan Can'a Galatasaray ve Marsilya 4.5 milyon euro bonservis önerdiler. Biz 11 milyon euroya aldık."
"Niyeti şampiyon yapıp gitmek"
- "Emre Belözoğlu şampiyon yapsaydı, devam edecek miydiniz diye soruyorlar. 'Ben belki olmayacaktım' diyor. Hayda... Ne demek istiyor? Niyeti şampiyon yapıp gitmek, gittikten sonra da 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon' dedirtmek istiyor. Tek derdi bu. Ben sokakta büyüdüm, bilye oynadım, çelik çomak oynadım. Sen pamuklara sarılarak yaşadın, bunları yaşamadın ki. Biz çok dayak yedik."
"Benimle yarışamazsın"
- "Yanlış transferler, yanlış çalışmalar... 52 tane oyuncu alacağınıza, 10 tane oyuncu alsaydınız. Aykut'u, Hasan'ı tutsaydınız... Ama içine Aziz Yıldırım kaçmış, illa yarışacak. Benimle yarışamazsın."
"Kenara çekilmeyeceğim, protokol tribününde oturacağım"
- "Başkanlığı düşünmüyorum, arkadaşlarımdan aday çıkan olursa onları destekleyeceğim. Kenara çekilmeyeceğim, protokol tribününde oturacağım. Beni görecekler. Düzgün yönetim yapın. Benim yönetimden bir başkan çıktı, bir federasyon başkanı çıktı. Bıraksam bunlardan biri de başkan olacaktı da bırakmadım."
"Hiç kimse bu kulübü satamaz"
- "Fenerbahçe'nin satılabilmesi için tüzüğümüz gereği genel kurul kararı gerekiyor. Hayatım boyunca hiç böyle bir düşüncem olmadı. Adı ne olursa olsun, hiç kimse bu kulübü satamaz, peşkeş çekemez. O gün biz burada oluruz."
"Parayı yedin"
- "Sen parayı yedin, sonra 'Bana borç bıraktılar, enkaz bıraktılar'... Yok ya... 440 milyon euro borç bıraktım. Bu borcun yarısı dövizdir, geri kalan kısmı Türk Lirası'dır. Bunlar 50 milyon euro oyuncu sattılar, 25 halka arz yaptılar, villaları sattılar, 100 milyon euro nakit para girdi. Siz bu parayla gidip borcu kapatsanıza kardeşim. Biz bir hesap çıkardık, bu hesaba göre kulübün 591 milyon dolar mal varlığı var. Artı 300 milyon dolar ben Futbol A.Ş bıraktım, sporcular bıraktım. Şimdi Ozan Tufan'ı satacaklar, onunla gidip borçları kapatsınlar. Hani diyorlar ya, enkaz bıraktım diye... Ben diyorum ki 500 milyon euro mal varlığı bıraktım size. 300 milyon euro da borç bıraktım. Eğer bu 300, 500'ü geçerse, ben kulübe ödemeye hazırım. Bir daha sakın kimse enkaz durumu yapmasın."
"Bunlar tarihi tersten yazıyor"
- "1. sezonda küme düşme tehlikesi, 2. sezon ligi 6. bitirme, 3. sezon yüzde 70 hazır denilen kadronun ligi 3. bitirmesi... 3 sezon boyunca farklı takımların şampiyonluğunu izledik. Biz tarih yazdık, bunlar tarihi tersten yazıyor. 3 yılda 52 transfer, 6 teknik direktör, 2 sportif direktör... Boşuna hoca arıyor, ben olsam Emre (Belözoğlu) ile devam ederdim. Burası Kadıköy, buradan çıkış yok söylemi bitti. Galatasaray'a 20 yıllık yenilmezlik serisinin bitişi, Trabzonspor'a 23 yıllık yenilmezlik serisinin bitişi, Beşiktaş'a 15 yıllık yenilmezlik serisinin bitişi... Göztepe'ye 21 yıl sonra, Gençlerbirliği'ne 21 yıl sonra, Sivasspor'a 7 yıl sonra yenildi."
"Kendisi ayrılıp gittiği zaman bu sponsorluklar devam edecek mi?"
- "Koç grubunun bütün şirketleri Fenerbahçe'de maalesef sponsor. Kendisi ayrılıp gittiği zaman bu sponsorluklar devam edecek mi? Etmeyecekse gelen başkanlar için büyük sıkıntı başlayacak."
"Bayrakları hazırladık, ne yapacağız?"
- "Bayrakları hazırlayın, özlenen Fenerbahçe geliyor' demişti. Haydi bakalım... Bayrakları hazırladık, çıkardık, ne yapacağız? Akhisar'dan oyuncuları otobüsle İstanbul'a gönderdi, kendisi de uçakla geldi. 'Tribün mühendisi olmayacağım' dedi, kendisi taraftar platformu kurdu."
"Bana zarar ver, neden Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun?"
- "Volkan Ballı... 'Fenerbahçe şike yaptı' diyen bir adam. Ben ona alkolik demişim, o da bunu söylemiş. Ya sen bana zarar ver, neden Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun?"
"Bir tek Alex kaldı"
- "Giden geri geliyor, nerede kaldı kulüpçülük? Ersun Yanal gelemez dedim, getirdiler. Gökhan-Caner dedim, getirdiler. Bir tek Alex kaldı, onu da bekliyorum yakında."
"Nihat Bey'le kavga etmeyin"
- "Size yol gösterir, şikayetlerinizi dinler. Nihat Özdemir'i bu şekilde harcamayın. 25 yılda hem maddi hem manevi bu kulübe destek oldu. Bu adamcağızı taraftarın önüne aldınız. Sonra Covid olunca adamı gidip ziyaret ettiniz. Hepimiz insanız, hepimizin hatası olabilir. Nihat Özdemir yanlış bir cümle kullanmış, hepimiz hata yapabiliriz. Kavga etmeyin Nihat Bey'le, onu yanınıza alın. Nihat Bey sizin dediğiniz her şeyi yapmaz, yapamaz, öyle bir gücü yok."
"Her gün şikayet ediyorsun, bir tane tuğla koymuyorsun"
- "Sen Koç ailesinin çocuğusun, onlar akıl versinler yön versinler. Bu kulüp ayağa kalksın, yoksa daha kötüye gideceğiz. Bu seyirci tribünlere geldiği zaman bizler gibi durmaz, bunları yaşamamak için iyi futbolcular al, işini iyi yap, destek olalım. Futbolda hakemler kötü, baskette hakemler kötü... Her gün şikayet ediyorsun, bir tane tuğla koymuyorsun."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
- "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Türk sporunun gelişimi için teklif ettiğimiz konuların kanunlaşması konusunda, stadyum ve tesis yapımında teşekkürlerimi sunuyorum."
Aziz Yıldırım sözlerini şu ifadelerle noktaladı;
Bizler bir gün daha Fenerbahçeli olarak yaşamak için hayata bağlanırız. Gerekirse o bir gün için bütün hayatımızı gözden çıkarırız.