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Bahçeşehir Koleji'nde Radonjic dönemi sona erdi

Bahçeşehir Koleji'nde Radonjic dönemi sona erdi

20:0111/06/2025, Çarşamba
AA
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Dejan Radonjic
Dejan Radonjic

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, başantrenör Dejan Radonjic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, başantrenör Dejan Radonjic ile yollarının ayrıldığını açıkladı.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze 2023-2024 yılı ortasında katılan başantrenör Dejan Radonjic ile yollarımız ayrılmıştır. Dejan Radonjic'e kulübümüze, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesine ve ülke basketboluna değerli katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.




#Türkiye Basketbol Süper Ligi
#Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı
#Dejan Radonjic
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