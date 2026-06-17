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Bahçeşehir'de İsmet Akpınar imzayı attı

Bahçeşehir'de İsmet Akpınar imzayı attı

16:5217/06/2026, Çarşamba
AA
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İsmet Akpınar'ın Beşiktaş maçındaki top kapma mücadelesi.
İsmet Akpınar'ın Beşiktaş maçındaki top kapma mücadelesi.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, 31 yaşındaki oyun kurucu İsmet Akpınar'ın 2026-2027 sezonunda da takımda yer alacağını duyurdu.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nda İsmet Akpınar'ın sözleşmesi uzatıldı.


Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


"İlk kez 2020-2021 sezonunda formamızı giyen ve geçtiğimiz yaz yeniden takımımıza katılan oyuncumuz İsmet Akpınar, 2026-2027 sezonunda da formamız için mücadeleye devam edecek."



#Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı
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