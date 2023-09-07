Spor

Bailly: Zaha beni Galatasaray’a getirmek istiyordu

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli stoperi Eric Bailly, Beşiktaş Youtube kanalına konuk oldu. Siyah-beyazlılardaki hedefleri hakkında konuşan Bailly, kazanma mantalitesiyle geldiğini ve şampiyon olmak istediklerini vurguladı. Vatandaşı Zaha'nın Galatasaray'a gelmesi için kendisiyle konuştuğunu da söyledi.

15:32 . 7/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bailly - Zaha

Bailly - Zaha

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli stoperi Eric Bailly, Beşiktaş Youtube kanalına konuk oldu. Transfer süreci, Beşiktaş ve hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.


Eric Bailly'in röportajı şöyle:
'İyi başlangıç yapmam gerek'

“Buraya geldiğim için iyi hissediyorum. Beşiktaş’a geldim ve İstanbul’dayım. Şimdi iyi bir başlangıç yapmam gerek. Futbol tutkum ailemden geliyor. Ben çocukken babam tam anlamıyla bir futbol aşığıydı"


'Onları izleyerek büyüdüm'

"Didier Drogba, Kolo Touré, Yaya Touré ve Didier Zokora gibi futbolcuları izleyerek büyüdüm. Onları izlemek bana profesyonel bir futbolcu olmam için ilham verdi"


'Zaha ve Zokora'yla konuştum'

"Buraya gelmeden önce Zaha’yla konuştum. Onun Galatasaray’a gittiğini biliyordum, o da beni Galatasaray’a getirmek istiyordu. Şenol Güneş’le Trabzonspor’da beraber çalışan Zokora’yla daha çok konuştum. Bana Şenol Güneş hakkında çok güzel şeyler söyledi. Daha sonra Şenol Güneş’le konuştuğumda da güven duydum. Bu yüzden burayı tercih ettim. Onun hakkında hep iyi şeyler duydum"


'Bilgi aldığım başka oyuncular da oldu'

"Masuaku’yla iyi bir iletişimim var, arkadaşlarımdan birisi de o. Aboubakar’ı biliyorum, iyi bir futbolcu. Onların dışında iletişimde olduğum veya bilgi aldığım başka oyuncular da oldu elbette"


'Fildişi Sahili'nden gelen ilk oyuncuyum'

"Beşiktaş'a Fildişi Sahili'nden gelen ilk oyuncuyum. Bu çok iyi. Çünkü bunun ülkemiz hakkında iyi bir izlenim sağlayacağını düşünüyorum. Amacım ülkemiz hakkında olumlu bir imaj yaratmak. Bu sene neler olacağını hep birlikte göreceğiz"


'30 numarayı seçtim çünkü...'

"Espanyol’da profesyonel futbolcu olduğum zaman seçtiğim numaraydı. Benim için özel bir anısı var. Bu yüzden de bu numarayı almak istedim"


'Her maça kazanmak için çıkacağız'

"Beşiktaş’a deneyimlerimi getirebilirim. Böylece takım arkadaşlarım ve teknik kadroyla birlikte önemli şeyler yapabiliriz. Bence bu sene iyi şeyler olacak, ben de iyi bir mantalite sunmak istiyorum. Önümüzde Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi var. Hepsinin önemi ayrı, her maça kazanmak için çıkacağız"


'Kazanma mantalitesiyle geldim'

"Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a bakınca iyi bir rekabet görüyorum. Bu sezon benim için önemli olacak. Geçen sene ligi Galatasaray kazandı, bu sene neden Beşiktaş şampiyon olmasın? Buraya kazanma mantalitesiyle geldim, şampiyon olmak ve daha fazlasını yapmak istiyorum”






#Beşiktaş
#Eric Bailly
#ropörtaj
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