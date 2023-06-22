Bakan Bak: Türk futbolunun marka değerini artıracağız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Ankara'daki JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap edip, genel kurulun Türk futbolu için hayırlı olması temennisinde bulundu.





TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna başarı dileyen Bak, "Bir yıl boyunca futbolu bu noktaya kadar taşıdılar. Bundan sonraki süreçte, yeni dönemde kendilerine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türk futbolunun, dünyanın en önemli, Avrupa'nın en yeni tesislerine kavuştuğunu vurgulayan Bak, "Şu ana kadar 35 tane stadyum tamamlandı. 7'si devam ediyor. Diğer projeler de sürdürülüyor" diye konuştu.





Bakan Bak, Türk futbolunun gelişmesi ve büyümesi için altyapı ve akademilerden iyi futbolcuların çıkması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:





"Kendi potansiyelimizi, 85 milyon gencimizin potansiyelini ortaya koymak zorundayız. Bunun için de başta kulüp yöneticilerimize, idarecilere ve antrenörlerimize çok büyük görev düşüyor. Biz mutlaka ve mutlaka bu üretimi, bu yapısal değişimi gerçekleştirmek zorundayız. Çok yetenekli sporcularımız çıkıyor ama bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu gençlerimize daha fazla şans verilmesi gerekiyor. Milli takımlarımızın gelişmesi için de buna ihtiyaç var. Harika işler yapan gençlerimiz var. Onların bize gurur yaşatmasını, Avrupa'da olsun, büyük takımlarda olsun gurur yaşatmasını istiyoruz. Birlikte sevinmek istiyoruz. Türk futbolunun marka değerini artırmak istiyoruz. Futbolu seven, futbolun içinden gelen, futbolun her derdiyle yakından ilgilenen bir Cumhurbaşkanımız var. O da bu işleri, bu süreci çok yakından takip ediyor ve gerekli destekleri veriyoruz."













"Türk futbolu bunu hak ediyor"





A Milli Futbol Takımı'nın iyi bir performans sergileyerek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için önemli bir avantaj elde ettiğine işaret eden Bak, futbolcular ve teknik heyete başarı diledi.





Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin pek çok organizasyona ev sahipliği yapabilecek iyi spor tesislerine sahip olunduğunu belirterek, "UEFA'ya 2028 ve 2032 Avrupa Şampiyonası'yla ilgili başvurular var. Bu başvuruların inşallah olumlu şekilde sonuçlanacağına inanıyoruz. Türk futbolu bunu hak ediyor. Türk futbolu yaptığı organizasyonlarla, ortaya koyduğu performansla bunu hak ediyor" değerlendirmesinde bulundu.







