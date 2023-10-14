Bakan Bak: "Türkiye Avrupa’nın en genç stadyumlarına sahip"

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi işbirliğinde yapımı tamamlanarak hizmete giren Nenehatun Ahmet Çalık Spor Kompleksi Darıca’da açıldı. Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık’ın adının verildiği kompleksin açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, milletvekilleri, çocuklar ve çok sayıda daveti katıldı.





"Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız lazım"

Bakanlık olarak belediyelerin getirdikleri projelere destek verdiklerini ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Darıca 260 bin nüfusuyla önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli yerinde gerçekleştirmek için de gençlere yatırım yapmak gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli hedeflerimizden bir tanesi bağımlılıkla mücadele. Çocuklarımızın başta madde bağımlılığı, uyuşturucu, içki, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için sporu tabana yaymak amacındayız. Ailelere sesleniyoruz, çocuklarınız spor sahalarına, yüzme havuzlarına götürün. Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız lazım. Anneler olarak çocuklarınızda mutlaka konuşun. Çocuklarınızın bu kötü alışkanlıklardan uzak durması için onları dinleyin. Onlara zaman ayırın ve ellerinden tutup spor kulüplerine, yüzme havuzlarına tesislere getirin. Spora yapılan bir liralık yatırım 10 lira olarak geri döner. Bu nasıl döner? Sağlıkla geri döner. Emniyetle geri döner. Sosyal barışla geri döner. Spora yapılan yatırım karşılıksız kalmaz" diye konuştu.





"Çok şanslıyız, sporun içinden gelen, Türk sporunu çok iyi bilen bir Cumhurbaşkanımız var"

Türkiye’nin dört bir yanında tesis yaptıklarını söyleyen Bakan Bak, "Çok şanslıyız, sporun içinden gelen, Türk sporunu çok iyi bilen bir Cumhurbaşkanımız var. Onun önderliğinde Türkiye’nin dört bir yanında binlerce tesis yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Türkiye Avrupa’nın en genç stadyumlarına sahip. Geçtiğimiz salı günü Türkiye ve İtalya’nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı birlikte organize edeceği ilan edildi. İnşallah bu gençler o stadyumlarda Avrupa Futbol Şampiyonası’nı canlı olarak izleyecek. Türkiye Milli Takımımız, Hırvatistan karşısında maçı 1-0 kazandı ve Avrupa Futbol Şampiyonası’na Almanya’ya 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmak üzere büyük bir avantaj elde etti. Yarın akşam Konya’da yine Letonya’yla yapılacak müsabaka sonucunda inşallah maçı kazanarak Avrupa Futbol Şampiyonası’na gitme yönünde önemli bir avantaj elde edeceğiz. Türkiye’nin her yanında onlarca spor organizasyonları yapılıyor. Türkiye spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor" şeklinde konuştu.





"Ahmet Çalık fakir fukaraya yardım eden, destek olan bir kardeşimizdi"

Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık’tan bahseden Bakan Bak, "Gençlerbirliği altyapısından yetişip daha sonra Galatasaray’a transfer olan ve ardından da Konya’da takım kaptanı olarak görev yapan Ahmet Çalık, elim trafik kazasında kaybetti. Onun ismini bu tesiste verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendisi çok mütevazı bir delikanlıydı. Milli takımda da yer aldı. Fakir fukaraya, garip gurebaya yardım eden, destek olan bir kardeşimizdi. Dokunduğu gençler vardı, ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Bu eserin yapımında katkısı bulunan bakanlığımıza, çalışanlarımıza, Darıca Belediyesi’ne, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve katılımlarımızdan dolayı sizlere şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı" ifadelerini kullandı.





"Bugüne kadar 8.5 milyon gencimize yüzme öğrettik"

’Yüzme bilmeyen kalmasın’ kampanyasından bahseden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye çapında yaptığımız ’Yüzme bilmeyen kalmasın’ kampanyasında, bugüne kadar 8.5 milyon gencimize yüzme öğrettik. Bu yıl sonunda hedefimiz 10 milyon gencimize yüzme öğretmek. Salonlara spor yapmaya gelin. Büyüyen, gelişen güçlü Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Tesisimiz hayırlı olsun" dedi.





Can kardeşimiz, milli sporcumuz Ahmet Çalık'ın hem adını hem hatırasını yaşatacak Darıca Ahmet Çalık Amatör Spor Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdik.



Türk sporuna değer katacak bu güzide tesisin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. pic.twitter.com/BeoCNTiddV — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) October 14, 2023



