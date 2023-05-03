Bakan Kasapoğlu: "İzmir'den tüm Türkiye'ye yayılan spor şöleni var"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı kapsamında kulüp temsilcileri ve sporcularla bir araya geldi.





Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde gerçekleşen organizasyona İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez de katıldı. İzmir'den Türkiye'ye yayılan bir spor şöleni yaşadıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Türk sporunun bugünleri için, yarınları için tarihi günlerden birini yaşıyoruz. 81 ilimizde Türk sporunun amatör spor kulüplerimizle birlikte yeni başlangıcını yapıyoruz. Çok büyük bir desteği kulüplerimize kazandırıyoruz. Bugün çok gururluyuz. İzmir'imiz için, İzmir'in güzide ilçelerimiz için muhteşem yatırımlarımızın açılışını yapıyoruz. Verilen emekleri birlikte alkışlıyoruz, kutlu yürüyüşlerimizi birlikte gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın heyecanı her şeye değer. Yeni eserlerimiz, yeni tesislerimiz, gençlerimiz için sporcularımız için tüm vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun. Biz hep birlikte aileyiz. Bir aile ferdi olarak spora hizmet etmenin gurunu yaşıyorum" dedi.

Millete hizmet etme onurunu taşımaya devam edeceklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bu camiaya hizmeti gurur bildik. Sporun, tesisin, yatırımın tam göbeğinde icraatlar gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm gayretimizi ortaya koyduk. 81 ilimizde 8 binden fazla tesisi milletimizle buluşturduk. En ücra köyden en büyük metropole, ülkemizin dört bir yanını bakanlığımızın eserleriyle donattık. Böyle bir tesisleşmenin, böyle bir seferberliğin dünyada eşi benzeri yok. İzmir'imizi, gençlik şehrimizi, spor şehrimizi yukarı çektik. 89 olan tesis sayısını 300'ün üzerine çıkaracağız. Alsancak Mustafa Denizli Stadı, Gürsel Aksel Stadı sadece ülkemizin değil dünyanın en güzel statları. İzmir'deki spor kulüpleri sayısını 4 kat artırdık. Lisanslı sporcu sayısını 5 kat artırdık, 400 bine yaklaşan sporcu sayısı var. İzmirlilerin tesislere ilgisi, katkısı ve gayreti bizim için gurur verici. İzmirliler gece gündüz tesisleri kullanıyor. Bizlerin sizler için gayretimiz devam edecek" cümlelerini kullandı.

"Bekleyen öğrenci kalmadı"

Yurt sayısında da çok ciddi artışlar kaydedildiği bilgisini veren Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Yurtlarımızdaki kapasiteyi ve modernizasyonu artırdık. Yurt ve yatak kapasitesini 3 kat artırarak 30 bin seviyesine ulaştırdık. Biz gençlerimiz için hizmet üretiriz. Bu yıl Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de bütün şehirlerimizde kim başvurduysa yurtlara yerleştirdik. Bekleyen öğrenci bırakmadık. Sağlam altyapıyı İzmir'de ve ülkemizde güçlendireceğiz. İzmir'in bugününe yarınına hizmet edecek tesislerimiz var. İlçelerimize gençlik merkezleri açıyoruz. Torbalı'da ampüte saha, Seferihisar'da stat açıyoruz. İlçelerimizde birbirinden mükemmel futbol sahaları açıyoruz. Karaburun'da, Buca'da ilçe statlarımızı açıyoruz. Bunlar somut eserler. Bu milletin evlatları kullanacak bu tesisleri. Ay-yıldızımızı temsil edecek, İstiklal Marşımızı dinletecekler. 6 bine yakın kapasiteli öğrenci yurtlarımızı açıyoruz. Bu törende açtığımız tesisleri yerel yönetimler 15 yılda yapamadı. Foça'da, Konak'ta spor salonu, Bayındır'da yüzme havuzu açıyoruz. İzmir'de tüm ilçelerimize 6 öğrenci yurdu, 6 gençlik merkezi, atletizm pisti, 2 basketbol ve voleybol, 15 futbol sahası ve 81 adet halı saha kazandırıyoruz" diye konuştu.

"Alın teri akıtmaya devam edeceğiz"





İzmir'e yeni dev adamların yetişmesi için 91 basketbol sahasını açtıklarını belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Yaklaşık 1 milyar TL'den den fazla yatırım yaptık. 7-24 açık olacak tesisler güzel İzmir'e hayırlı olsun. Biz inşa ettikçe birilerini rahatsız edecek. Kendilerine göre kulp takacaklar. Togg'a da kulp taktılar. Hizmet siyasetimize devam edeceğiz. Taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Alın teri akıtmaya devam edeceğiz. Yeni sporcular yetişsin istiyoruz. Bu ülkeyi dünyada en başarılı şekilde temsil etsinler istiyoruz. Amatör spor kulüpleri en büyük sivil toplum örgütüdür. Türk sporunun kalbi olarak görüyoruz. Her daim elimizi taşın altına koyuyoruz. Amatör spor kulüplerimize olan desteğimizi güzel İzmir'den Türkiye'ye haykırıyoruz. Yardım ve desteklerin hayati derecede öneme sahip olduğunu biliyoruz. Amatörler çocuklarımızın gençlerimizin profesyonel sporla ilişkilerinde ilk adımdır, önemli bir yol göstericidir. Amatör kulüpler çocukları, gençleri sporun pozitif etkileriyle tanıştıran, disiplin öğreten okuldur. Cumhurbaşkanımızın ciddi bir spor geçmişi var, spor hikayesi var. Amatör kulüpte futbol oynamış ve diğer branşlara ilgi göstermiş. Sporun sorunlarına vakıf olmasıyla, hızlı ve çözüm odaklı yaklaşımıyla spora vizyon getiren çok büyük bir liderdir."

Amatör kulüpleri güçlendirdiklerine değinen Bakan Kasapoğlu, "14 bine yakın kulübe, sporculara 345 milyon TL destek veriyoruz. İzmir'deki kulüplerimiz 21 milyon 350 bin TL destek alıyorlar. 13 bin 965 kulübümüze malzeme desteği sağlıyoruz. Hizmetlerimiz başarılara yürünmesine vesile olsun. Yatırımlarımız imrenilerek izleniyor. Bu milletin evlatlarına yapılan yatırım, en kıymetli yatırımdır. Sporcu fabrikası olan İzmir'e hep inandık. Yeni projelerle bu yatırımları devam ettireceğiz. Engel de çıkarsalar devam ettireceğiz. Tüm gençleri sözde değil, hakiki anlamda destekledik. Gençler hep başımızın üzerindedir dedik. Topraklarımızın evlatlarının her daim yanında olduk. Aramıza kimse giremeyecek. Eserlerimizle, hizmetlerimizle konuştuk. Yine hizmetlerimizle konuşacağız. İzmir'den bazı müjdeleri açıklayacağım. İzmir'de gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Tüm ilçelere gençlik merkez kazandıracağız" dedi.

"Alsancak havuzu yapılıyor"

Aliağa ve Ödemiş'te ilçe statları için çalışmalar başlattıklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Konak'taki havuzun yerine olimpik, en modern havuzumuzu başlatıyoruz. İlçelerimizde spor salonlarını başlatıyoruz. İzmir'in gençlik ve spor vizyonu duraksamadan devam edecek. Nasıl ülkemizi tüm branşlarda parmakla gösterilen hale getirdiysek. İzmir'i de sporda marka şehir yapacağız. Sporun başkenti olacak. İzmir gençliğin ve sporun kenti olacak. Onlarca kulüp var, hayalimiz onları bir araya getirmekti. Modern altyapıyla sinerji dolu ortam sağlamaktı. İzmir kulüplerine buradaki mekanı tahsis ediyoruz" dedi. Konuşmanın ardından amatör kulüplere ve sporculara yardım desteğinde bulunuldu.



