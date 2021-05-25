Spor Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi "8 bin sporcuya her ay harçlık verilecek"
ATLETİZM

Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi: "8 bin sporcuya her ay harçlık verilecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcuya her ay harçlık verileceğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi: 8 bin sporcuya her ay harçlık verilecek
Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, olimpik ve paralimpik sporcu yetiştirilmesi hakkında yeni bir yönetmelik yayımladı.

Yönetmeliğe göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcu yetiştirilecek. Yetiştirilecek sporcuların beslenme, barınama ve yol giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere; yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gerek kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinden farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenecek. Bu sporculardan, bir önceki olimpiyat ve paralimpik oyunlar ile dünya şampiyonasında ilk 3'e girenlere verilecek harçlık miktarı asgari ücretin net tutarının iki katına kadar artırılabilecek. Bunlardan bir önceki olimpiyat ve paralimpik oyunları ile dünya şampiyonasında ilk 3 dereceye girenlere verilecek harçlık miktarı asgari ücretin net tutarının 2 katına kadar artırılabilecek.

"Daha fazla elit sporcu yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor dünyası adına önemli bir düzenlemeyi daha hayata geçirdiklerine işaret ederek, "Ülkemizin sahip olduğu genç nüfus potansiyelini sonuna kadar kullanarak olimpik sporcu havuzumuzu olabildiğince geliştirmek ve nihayetinde de daha fazla elit sporcu yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın spora olan ilgisinin, sevgisinin herkesin malumu olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde sporda bir dönüşüm yaşandığını belirterek, "Bizler, sporcularımızın inancının, motivasyonunun kırılmaması adına devlet olarak, Bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Etmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

Muş’a spor okulu: Bölgede çok yetenekli çocuklar var
GÜNDEM
Muş’a spor okulu: Bölgede çok yetenekli çocuklar var
Abone Ol Google News
Futbolcu olmak için gelmiştim

'Futbolcu olmak için gelmiştim'

​Çay hasadı bu yıl da Afrikalı işçilere emanet.
Evlerde yapaysera kurmuşlar

Evlerde yapay
sera kurmuşlar

​59 ilde 574 kişiye kenevir operasyonu.
Bahçeli konuşuyor

Bahçeli konuşuyor

​MHP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Sahada 850 milyar metreküplük rezerv var!

Başvurular<br>bugün başladı

Başvurular
bugün başladı

​Milyonlarca esnafa 5 bin TL'ye kadar hibe verilecek.

​Türkiye, ne zaman menfaatleri doğrultusunda politika izlese, uluslararası güçler tarafından kaosa sürükleniyor.

​Ekipler, zorlu yolları aşarak vatandaşın ayağına gidiyor.
İsrail'den bir skandal daha

İsrail'den bir skandal daha

Kudüs'te 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldılar.
'Zirvedeyim anne'

'Zirvedeyim anne'

​Son mesajından sonra sırra kadem bastı.
Dev uyuşturucu operasyonu

Dev uyuşturucu operasyonu

Ekipler şafak vakti çok sayıda ilde harekete geçti.
Duhok’ta nokta atışı

Duhok’ta nokta atışı

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Irak'ta ortak operasyon.
Darbe CHP'nin <br>geninde var

Darbe CHP'nin
geninde var

​Yaşananlar 27 Mayıs'ı hatırlatıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.