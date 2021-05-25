​Muş’a spor okulu: Bölgede çok yetenekli çocuklar var

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Şırnak ve Muş ziyaretinin ardından bölgeye yapılan ve yapılacak yatırımları Yeni Şafak’a anlattı. Terörle arasına mesafe koyan gençlerin, spor alanında kendini göstermeye başlayarak, yeni talepleri olduğunu söyleyen Kasapoğlu, Muş’a spor okulu yapacakları müjdesini verdi.

PROJELER ARTACAK

Bölgedeki gençlerin artık sporla kendini göstermeye başladıklarını söyleyen Kasapoğlı, “Gençler de artık terörle arasına mesafe koydular. Gençlerin kendilerini göstermeleri için önünü açacak projeleri artıracağız. Buradaki başarıların arkasındaki sebep ise buraya yaptığımız yatırımlar. Tanıdılar, öğrendiler. Artık sporla ilgili bir misal olunca farklı farklı talepleri oluyor. Bundan sonra daha çok organizasyon yapacağız. Gençleri daha fazla spora yönlendireceğiz” diye konuştu.

Muş’a kayak merkezi yapacaklarını açıklayan Kasapoğlu, “Muş’ta Kurtik Dağ’ı en uzun karın yerde kaldığı yer. Muşluların kayak merkezi talebi var. O projeyi de onayladık. Kurtik Dağı’na kayak tesisini yapacağız. Buradaki çocuklar kayak sporunda ve atletizmde çok yetenekli. Atletizmle ilgili bir ihtiyaç var, onu yapacağız. Spora eğilim de artacak. Muş’ta bir yandan tesisleşmeyi yaparken bir taraftan da spor lisesi yapacağız. Sadece ildeki öğrencilere değil, çevre illerdeki öğrenciler de spor lisesine gelecek” dedi.

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CUDİ DENİLDİĞİNDE ARTIK AKLA SPOR GELİYOR

Cudi denildiğinde eskiden herkesin aklına terör geldiğini hatırlatan Kasapoğlu, şöyle konuştu: “Artık spor, tenis turnuvası geliyor. Artık çiçek açıyor. Şırnak’ta müziğe çok yetenekli çocuklar var. Şırnak’ta müzik temalı gençlik merkezi projesi yürüyor. Rengi Hakkari Grubu ile Hakkari’ye gittiğimde tanıştım. Bu gençler, Ankara’da konser verecek.”

Öğrencilerimizi özledik

Yurtların öğrencilerin dönmesi için hazır olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, “YÖK, üniversitelerin açılması için öğrencilerin aşı olması için Sağlık Bakanlığı’na yazı yazdı. Yurtlarımız hazır, öğrencilerimizi özledik” dedi. Karantinada yurtların önemli bir rol üstlendiğini belirten Kasapoğlu, “Şu anda yurtlarda karantinada olan 10 bine yakın kişi var. Ama yurtlarımızda bu süreçte 135 bin kişi kaldı” diye konuştu.