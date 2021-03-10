Spor Bakan Kasapoğlu Stadyum zemini konusunda sıkı denetim ve yaptırımlar uygulayacağız
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Bakan Kasapoğlu: Stadyum zemini konusunda sıkı denetim ve yaptırımlar uygulayacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul’da spor medyasının temsilcileriyle buluştu. Bakan Kasapoğlu, zemini bozulan statlarla ilgili denetimler ve yaptırımlar yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun zeminindeki bozukluklar dikkatlerden kaçmamıştı.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun zeminindeki bozukluklar dikkatlerden kaçmamıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul’da spor medyasının temsilcileriyle buluştuğu toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda kulüplerin bozulan stat zeminleri hakkında konuşan Bakan Kasapoğlu, gerekli yaptırımların yapılacağını açıkladı.

"Bir devrimi taçlandırıyoruz"

Yeni statların yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini açıklayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Pandemi sürecinde çalışmalarımız kesintiye uğramadı. Türkiye’nin dört bir yanında bir devrim gerçekleştiriyoruz. Yeni yapılarla bu devrimi taçlandırıyoruz. Yeni projelerimizi halkımızla buluşturma adına gezilerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Her alandaki yapılaşmamız, tesisleşmemiz devam ediyor. Adana, Giresun, Ordu, Hatay statlarını yaptık, yapıyoruz. İddialarımızı sadece sözlerle değil, gerçekleştirerek yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Denetim yapılacak
  • Stat zeminleri hakkında müjdeli haberi veren Bakan Kasapoğlu, zemini bozuk olan kulüplere yaptırım uygulanacağını belirtti. Kasapoğlu "Statları yapıyor ve yerel yönetimlere devrediyoruz. Bakanlığımız, dünyanın en modern statlarını yapıyor. Ya kulübe ya da ilgili yerel yönetime devrediyor. Teslim ettikten sonra, artık kulübün vicdanına bırakılıyor. Öncelikle sıkı denetim ve yaptırım yapılacak. Statların kötü hale gelmesine müsaade etmeyeceğiz. Onca transferi yapan kulüp, stat bakımını da yapacak. Bunda mükellef. Maç oynandığı sırada sporcu sağlığını tehdit etmemesi gerekiyor. Sporcu sağlığı her şeyden önemli. Gerekirse profesyonel destek alacak. Gerekirse federasyon yaptırım uygulayacak. Biz de denetleyeceğiz. Türk sporunun marka değerine, imajına hiçbir şekilde kimsenin zarar verme, yıpratma hakkı olmadığını düşünüyorum." dedi.

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