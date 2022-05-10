Spor Bakan Kasapoğlu Yeni yasa bir meydan okuma
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Bakan Kasapoğlu: Yeni yasa bir meydan okuma

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Yasası için, “Türk sporu için bir meydan okuma” ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kasapoğlu: Yeni yasa bir meydan okuma
​Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Yasası hakkında açıklamalarda bulundu.

"Türk sporu için yeni bir meydan okuma"

NTV’de konuşan Bakan Kasapoğlu, “Yeni yasa; tüm sporu içinde barındıran, sporun tüm paydaşlarını içine dahil eden, her şeyi bir çerçeve olarak, net bir şekilde gündeme taşıyan, Türk sporu için yeni bir meydan okuma. Artık bu bedene bu gömlek dar geliyor. Yasal anlamda hiçbir boşluğa tahammülümüz yoktu. Parlamentonun mutabakatıyla bunu çıkardık” dedi.

"Artık herkes dönemindeki borçlardan sorumlu"

Bakan Kasapoğlu, denk bütçe konusunda, “Artık herkes dönemindeki borçlardan sorumlu. ‘Deftere yaz, başkası gelsin ödesin’ artık yok. Bütçe yapılırken de gelirin yüzde 10’undan fazla ödeme yapılamaz. Kulüplerin statülerini değiştirmeleri için de geçiş süreci başladı” ifadelerini kullandı.

  • Yasanın, sporun özerk yapısına engel olacağı eleştirileri için Bakan Kasapoğlu, “Sporun özerkliğine müdahale çabasının karşısında önce biz dururuz. Devlet olarak her zaman sporun yanındayız. Bağımsız çalışma ruhuna müdahale konusunda bir çabamız olmadı ve olmaz da” diye konuştu.
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