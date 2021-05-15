Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş'a tebrik mesajı

Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş, tarihinde 16. kez şampiyonluğa ulaştı. Sezonun son haftasına 81 puanla Galatasaray'ın önünde averajla lider giren siyah-beyazlı takım, yine averajla mutlu sona ulaşmayı bildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş için yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Spor Toto Süper Lig 2020-2021 Sezonu’nda gösterdiği başarılı performansın ardından yarışı şampiyon olarak göğüsleyen Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nü kutluyorum. Üç güzide kulübümüzün Süper Lig’in son haftasına kadar sürdürdüğü zirve mücadelesinde kazanan Türk futbolu oldu. Bu çetin mücadele sonucunda ipi göğüsleyen Beşiktaş’ın bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere, yönetimi ve siyah-beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş’a başarılar diliyorum."

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Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan @Besiktas’ın sporcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum.🏆👏🏼 pic.twitter.com/VrsvrAy2RQ — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) May 15, 2021

Şampiyon Beşiktaş



