Bakan Soylu'dan Süper Lig açıklaması: "Kutlamalar ertelenmeli"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Mayıs Cumartesi günü oynanacak 42. hafta maçlarının ardından ipi göğüsleyecek takımın belli olacağı Süper Lig'deki şampiyonluk kutlamalarına ilişkin konuştu.

Bakan Soylu, "Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışı nefes nefese

Ligde Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, aynı puana sahip Galatasaray averajla ikinci sırada bulunuyor. Ligde 79 puana sahip Fenerbahçe ise üçüncü sırada yer alıyor.

Son hafta maçlarının cumartesi günü oynanacağı ligde Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak, Galatasaray da evinde Helenex Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise deplasmanda küme düşme mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

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Şampiyonluk ihtimalleri

Süper Lig'de averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe maçından puan alması ve Galatasaray'ın da Helenex Yeni Malatyaspor'a puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Beşiktaş'ın Göztepe'yi tek farkla yenmesi ve Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 4'den az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini, genel averajda rakibine üstün olan siyah-beyazlılar yaşayacak.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın yenilmesi ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf siyah-beyazlılar olacak.

Ligde averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u yenmesi ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray'ın berabere kalması ve Beşiktaş'ın maçını yitirmesi halinde yine sarı-kırmızılılar kupayı müzesine götürecek.

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Galatasaray'ın maçını en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş'ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de sarı-kırmızılılar kupaya uzanacak.

Fenerbahçe için ise tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.