Bakan'dan Trabzonspor'a TOGG'lu ziyaret

Karaismailoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Trabzonspor tesislerine yerli otomobil TOGG ile gelen Bakan Karaismailoğlu, alkışlarla karşılandı. Karaismaioğlu'nun, sürdüğü TOGG'un plakasının 61 TS 1967 olması dikkati çekti.

Ziyarette konuşan Bakan Karaismailoğlu, Trabzonspor'un şehrin en iyi markası olduğunu belirterek, "Şampiyonlukları Anadolu’ya taşıması da Trabzonspor’un ruhuna yakışan bir başarıdır. Yine ağırlığını hissettirecektir. Beşiktaş maçında da Trabzonspor'a başarılar diliyoruz" dedi.