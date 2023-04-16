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Spor

Bakan'dan Trabzonspor'a TOGG'lu ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli otomobil TOGG ile Trabzonspor tesislerine gelerek, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetimini ziyaret etti.

10:01 . 16/04/2023 Pazar
DHA
Bakan Adil Karaismailoğlu tesislerde alkışlarla karşılandı.

Bakan Adil Karaismailoğlu tesislerde alkışlarla karşılandı.

Bakan Adil Karaismailoğlu, milletvekili adayı olduğu memleketi Trabzon’da ziyaretlerini sürdürdü.


Karaismailoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Trabzonspor tesislerine yerli otomobil TOGG ile gelen Bakan Karaismailoğlu, alkışlarla karşılandı. Karaismaioğlu'nun, sürdüğü TOGG'un plakasının 61 TS 1967 olması dikkati çekti.


Ertuğrul Doğan görüşmede Bakan Karaismailoğlu'na ismine özel hazırlanan formayı hediye etti.


Ziyarette konuşan Bakan Karaismailoğlu, Trabzonspor'un şehrin en iyi markası olduğunu belirterek, "Şampiyonlukları Anadolu’ya taşıması da Trabzonspor’un ruhuna yakışan bir başarıdır. Yine ağırlığını hissettirecektir. Beşiktaş maçında da Trabzonspor'a başarılar diliyoruz" dedi.






#Trabzonspor
#Adil Karaismailoğlu
#Ertuğrul Doğan
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