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Spor

Bakasetas: Beşiktaş'a kaybedemezdik

Trendyol Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Trabzonspor evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin Yunan yıldızı Bakasetas, Galatasaray'a kaybettikleri derbi sonrası Beşiktaş galibiyetinin önemli olduğunu vurguladı.

22:34 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bakasetas frikikten golünü attı.

Bakasetas frikikten golünü attı.

Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Trabzonspor derbide Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Maça damgasını vuran Bakasetas attığı gol ve derbi hakkında açıklamalarda bulundu.


Anastasios Bakasetas'ın maç sonu röportajı:
'Onlara fırsat vermedik'

"Galibiyet için çok mutluyum. İkinci derbiyi oynadık. Galatasaray'a kaybettik, Beşiktaş'a kaybedemezdik. Çok önemli maçtı, çok mutluyuz. İlk 20 dakika Beşiktaş daha iyiydi. Ondan sonra biz çok daha iyiydik. Onlara fırsat bile vermedik"


'Hedefledim gol oldu'

"Frikik anında barajın içerde olduğunu gördüm. Aslında oradan şut atılacak bir boşluk vardı, burada gördüm. O boşluğu kullanırsam, gol olacağını biliyordum. Kaleci topu tutamazdı. Boşluğu hedefledim ve gol oldu"


'Mendy çok iyi başladı'

"Batista Mendy ile çok fazla birlikte olamadık. Çünkü o idmandaydı, ben milli takıma gitmiştim. Çok çabuk uyum sağladı. genç bir oyuncu, kalitesini görebiliyorsunuz. Trabzonspor'da o bölgede oynuyorsanız, karakteristik özellikleriniz yüksek olmalı. Bugün onu gösterdi. Çok iyi başladı. Geleceği onun elinde. Ne kadar çalışmak istediği, neler yapacağı. Herkese neler yapabileceğini gösterdi"


Rosier'in boğazını sıkması üzerine konuşan Bakasetas, "Valentin Rosier'in yaptığı saygılı bir davranış değildi. Sadece sarı kartla geçiştirilmesi hoş olmadı. Futbol, zevk alarak oynanması gereken bir oyundur. Savaşabilirsiniz ama karşınızdaki kişilere zarar vermeden yapmanız gerekir" ifadelerini kullandı.

Bakasetas'ın boynunun son hali.




#Trabzonspor
#Anastasios Bakasetas
#Derbi
#gol
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