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Bakasetas'ın üzerine yürüyen taraftarın cezası belli oldu

Geçen sezonun ilk yarısında Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanan maçta sahaya girerek bordo-mavililerin Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'a saldırı girişiminde bulunan Kayserisporlu taraftara, 10 ay hapis ve bir yıl seyirden men cezası verildi.

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Haber Merkezi DHA
Bakasetasın üzerine yürüyen taraftarın cezası belli oldu
Bakasetas kendisine koşan taraftarı elleri belinde karşılaşmıştı.

Olay, ligin ilk yarısında geçen yıl 2 Ekim’de Kadir Has Stadyumu'nda meydana geldi.

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Trabzonspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona eren mücadelenin 44. dakikasında, Kayserispor’un doğu tribünündeki Kayserispor taraftarı Oktay K., mücadele devam ederken sahaya girdi ve Trabzonspor’un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas'ın üzerine doğru koştu. Bakasetas ile burun buruna gelen Oktay K., güvenlik görevlileri tarafından saha dışına çıkarıldı.

Şüpheli Oktay K. hakkında tutanak tutulması sonucu Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'girilmemesi gereken yere girmek' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar, 'müsabakanın seyrini bozmak' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplam 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

"Dayanamayıp sahaya girdim"


Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Oktay K., hazır bulundu. Pişman olduğunu belirten sanık Oktay K., "Sahaya girdiğim doğrudur. Arkadaşlar itince ben de dayanamayıp sahaya girdim. Sahada hiçbir şey yapmadım" dedi.

10 ay hapis ve seyirden men cezası aldı


Mahkeme hakimi, sanık Oktay K.'yi, 'girilmemesi gereken yere girmek' suçundan önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında, 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını 10 aya düşürdü ve sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Hakim, ayrıca sanığın 1 yıl boyunca spor müsabakalarına girememe cezası verdi.

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