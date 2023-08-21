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Spor

Bakhtiyor Zaynutdinov'un lisansı çıktı

Beşiktaş, Kazak orta saha oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.

14:05 . 21/08/2023 Pazartesi
AA
Bakhtiyor Zaynutdinov yerli statüsünde oynayacak.

Bakhtiyor Zaynutdinov yerli statüsünde oynayacak.

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Bakhtiyar Zaynutdinov'u 4 yıllığına kadrosuna kattı.


Dün oynanan Pendikspor maçında stada gelerek taraftarları selamlayan Kazak futbolcunun lisansı da bugün çıkarıldı. İşlemlerin ardından Zaynutdinov, Türkiye Futbol Federasyonunun listesinde yer almaya başladı.


Siyah-beyazlı oyuncunun Beşiktaş'la sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam edecek.


Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen Kazak futbolcu, geçen sezon 27 resmi maçta bir gol atıp 3 de asist yapmıştı.






#Beşiktaş
#Bakhtiyor Zaynutdinov
#TFF
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