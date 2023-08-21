Bakhtiyor Zaynutdinov'un lisansı çıktı

Bakhtiyor Zaynutdinov yerli statüsünde oynayacak.
Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Bakhtiyar Zaynutdinov'u 4 yıllığına kadrosuna kattı.
Dün oynanan Pendikspor maçında stada gelerek taraftarları selamlayan Kazak futbolcunun lisansı da bugün çıkarıldı. İşlemlerin ardından Zaynutdinov, Türkiye Futbol Federasyonunun listesinde yer almaya başladı.
Siyah-beyazlı oyuncunun Beşiktaş'la sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam edecek.
Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen Kazak futbolcu, geçen sezon 27 resmi maçta bir gol atıp 3 de asist yapmıştı.