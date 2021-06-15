Spor Bakü kırmızı beyaz
FUTBOL FUTBOL

Bakü kırmızı beyaz

A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’nda Galler ve İsviçre karşılaşmalarını oynayacağı Azerbaycan’ın Bakü şehri, kırmızı-beyaz bayraklara büründü. Bakü’ye akın eden Türk taraftarlar heyecanla maçı bekliyor. Ay-yıldızlılar, 32 bin taraftarın izleyeceği maçta Türkiye’den gidenler ve Azerbaycanlı taraftarlar sayesinde büyük bir destekle sahaya çıkacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakü kırmızı beyaz
Bakü’ye akın eden Türk taraftarlar, sokaklarda marşlar söyleyerek maça hazırlanıyor.

A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası’nda grup maçlarına devam edeceği Azerbaycan’ın Bakü şehri kırmızı-beyazlı bayraklara büründü.

  • Ay-yıldızlıların yarın Galler ve pazar günü de İsviçre ile oynayacağı maçlar öncesi Bakü’ye akın eden Türk taraftarlar, sokaklarda marşlar söyleyerek maça hazırlanıyor.

Geri dönüş Bakü'de
SPOR
Geri dönüş Bakü'de

Milli maçı heyecanla beklediklerini belirten Türk ve Azerbaycanlı taraftarlar, “Milli takımımız açılış maçında İtalya’ya yenilse de burada bizim de desteğimizle iki maçı da kazanarak yolanı devam edecek. ‘Bizim Çocuklar’a sonuna kadar güveniyoruz” diye konuştular.

Abone Ol Google News
İkinci el araçtaölümcül yöntem

İkinci el araçta
ölümcül yöntem

​Her ay ekspertiz yapılan 300 araçta tespit ediliyor.
Meteorolojisaat verip uyardı

Meteoroloji
saat verip uyardı

​Çok sayıda ilde kuvvetli yağış bekleniyor.
PKK’nın hastaneye saldırısını terör örgütünün adını anmadan kınadılar

​Vatandaş 'altyapı eksikliği' diyerek belediyeye tepki gösterdi.

15 metre derinden Marmara Denizi için haykırdılar.

​Çözülemeyecek hiçbir mesele yok.

​Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı bütün çalışanlar için aşı randevuları açıldı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile Johnson'ın arasında yer aldı.

​NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye ile ilgili çarpıcı cevap.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle yüz yüze görüşmeler yaptı.

​Teknik ve beşeri kapasite yükseldi.

Siyasi gücünü kaybetmesinin ardından, yolsuzluk davalarında yargılanacak.

Birkaç uygulamayla tamamen uzaklaştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in daveti üzerine ziyarette bulunacak.
Polisi görünce<br>damdan atladılar

Polisi görünce
damdan atladılar

​Adana'da şafak vakti torbacı operasyonu.

Türkiye ve KKTC bayraklarının asılmasına izin verilmedi.
Yatırım rüzgarı

Yatırım rüzgarı

​Dünyada dengeleri değiştiren salgına rağmen Türkiye'de yatırımlar hız kesmedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.