Bakü kırmızı beyaz

A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası’nda grup maçlarına devam edeceği Azerbaycan’ın Bakü şehri kırmızı-beyazlı bayraklara büründü.

Ay-yıldızlıların yarın Galler ve pazar günü de İsviçre ile oynayacağı maçlar öncesi Bakü’ye akın eden Türk taraftarlar, sokaklarda marşlar söyleyerek maça hazırlanıyor.

SPOR Geri dönüş Bakü'de

Milli maçı heyecanla beklediklerini belirten Türk ve Azerbaycanlı taraftarlar, “Milli takımımız açılış maçında İtalya’ya yenilse de burada bizim de desteğimizle iki maçı da kazanarak yolanı devam edecek. ‘Bizim Çocuklar’a sonuna kadar güveniyoruz” diye konuştular.