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Spor

Balıkesirspor deplasman dönüşü taraftarının saldırısına uğradı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Baynet İnşaat Balıkesirspor'un futbolcuları ve teknik heyeti, deplasman dönüşü mola verdiği Manisa'nın Akhisar ilçesinde taraftarının saldırısına uğradı.

Haber Merkezi
10:51 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Taraftarlar, kendi oyuncularına saldırdı.

Taraftarlar, kendi oyuncularına saldırdı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kendisi için sezonun en kritik maçında en yakın rakibi AFC Kablo Kanalları Uşakspor'a deplasmanda 2-0 yenilerek bitime 7 hafta kala rakibinin 5 puan gerisinde düşme hattında kalan Baynet İnşaat Balıkesirspor, şok saldırıyla sarsıldı.


Alınan bilgiye göre, ligin 31. haftasında deplasmanda AFC Kablo Kanalları Uşakspor'a 2-0 mağlup olan Baynet İnşaat Balıkesirspor, dönüş yolunda Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir restoranda yemek molası verdi. Bu sırada takım otobüsünü takip eden bir grup taraftar da restorana giderek futbolcu ve teknik heyetle tartıştı. İddiaya göre, büyüyen tartışmada taraftarlar, futbolculara ve teknik heyete saldırdı. Kimsenin yaralanmadığı olayda futbolcular bölgeden ayrılırken, restoranda da hasar oluştu.


Öte yandan kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 31. haftasında deplasmanda oynadığımız AFC Kablo Kanalları Uşakspor karşılaşmasının dönüşünde teknik heyetimize, futbolcularımıza ve personellerimize Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir restoranda yemek yediği esnada yapılan saldırıyı kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.



#Balıkesirspor
#Uşakspor
#TFF 2.Lig
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