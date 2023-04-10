Balıkesirspor deplasman dönüşü taraftarının saldırısına uğradı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kendisi için sezonun en kritik maçında en yakın rakibi AFC Kablo Kanalları Uşakspor'a deplasmanda 2-0 yenilerek bitime 7 hafta kala rakibinin 5 puan gerisinde düşme hattında kalan Baynet İnşaat Balıkesirspor, şok saldırıyla sarsıldı.

Alınan bilgiye göre, ligin 31. haftasında deplasmanda AFC Kablo Kanalları Uşakspor'a 2-0 mağlup olan Baynet İnşaat Balıkesirspor, dönüş yolunda Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir restoranda yemek molası verdi. Bu sırada takım otobüsünü takip eden bir grup taraftar da restorana giderek futbolcu ve teknik heyetle tartıştı. İddiaya göre, büyüyen tartışmada taraftarlar, futbolculara ve teknik heyete saldırdı. Kimsenin yaralanmadığı olayda futbolcular bölgeden ayrılırken, restoranda da hasar oluştu.