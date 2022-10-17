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Ballon D’Or sahibini buluyor: Ödülü kim kazanacak?

Futbol tutkunlarının merakla beklediği Ballon D’Or sahibini buluyor. Avrupa’nın en iyi futbolcusunun belli olacağı dev ödül töreni bugün yapılacak. Ballon D’Or 2022 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ballon D'Or için hangi futbolcular yarışıyor? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Ballon D’Or 2022 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ödüller nasıl veriliyor?
Ballon D'Or Ödülü

Avrupa’nın en iyi futbolcusunun belli olacağı Ballon D’Or ödül töreni bugün yapılacak. Dünyaca ünlü yıldızların yarışacağı ödül için, futbolseverler ekran başında olacak.

Ballon D’Or 2022 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ballon D’Or dev ödül töreni bugün saat 21.30’da Tivibu Spor 2’de sporseverlerle buluşacak. Tören ayrıca platformun video paylaşım kanalından da şifresiz yayınlanacak.

Ballon D'Or'un sahibi nasıl belli oluyor?

FIFA’nın düzenlediği Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen organizasyonda bir önceki senenin en iyi futbolcusu seçiliyor. Avrupa’nın en iyi futbolcusu, dünyanın her yerinden antrenörler ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin kullandığı oylarla belirleniyor.

Ballon D'Or için hangi futbolcular yarışıyor?

  • Dünyanın çeşitli liglerinden başarılı futbolcuların yer aldığı Ballon D’Or için açıklanan adaylar ve takımları şu şekilde:
  • Thibaut Courtois-Real Madrid
  • Rafael Leao - AC Milan
  • Christopher Nkunku - RB Leipzig
  • Mohamed Salah - Liverpool
  • Joshua Kimmich - Bayern Munich
  • Trent Alexander-Arnold - Liverpool
  • Bernardo Silva - Manchester City
  • Vinicius Junior - Real Madrid
  • Luis Diaz - Liverpool
  • Robert Lewandowski - Barcelona
  • Riyad Mahrez - Manchester City
  • Casemiro - Real Madrid
  • Son Heung-min - Tottenham
  • Fabinho - Liverpool
  • Karim Benzema - Real Madrid
  • Mike Maignan - AC Milan
  • Harry Kane - Tottenham
  • Darwin Nunez - Liverpool
  • Phil Foden - Manchester City
  • Sadio Mane - Bayern Munich
  • Sebastien Haller - Borussia Dortmund
  • Luka Modric - Real Madrid
  • Antonio Rudiger - Real Madrid
  • Cristiano Ronaldo - Manchester United
  • Kevin De Bruyne - Manchester City
  • Dusan Vlahovic - Juventus
  • Virgil van Dijk - Liverpool
  • Joao Cancelo - Manchester City
  • Kylian Mbappe - Paris Saint-Germain
  • Erling Haaland - Manchester City
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