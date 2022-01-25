Balotelli İtalya Milli Takımı'nın formasını tekrar giyecek

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'ndan uzun bir aranın ardından davet aldı.
3.5 yıl sonra milli takım kadrosuna davet alan 31 yaşındaki golcü oyuncu için Adana Demirspor resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
- "Yıldız futbolcumuz Mario Balotelli 3,5 yıl aradan sonra yeniden İtalya Milli Takımı'na çağırıldı. Oyuncumuza milli takımında başarılar dileriz."
İtalyan basını duyurmuştu
- İtalyan basınında çıkan haberlere göre İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, yaklaşık 3 yıl aradan sonra Balotelli'yi önümüzdeki milli maç arasında takıma çağıracak. Son olarak Eylül 2018'de İtalya'nın Polonya ile 1-1 berabere kaldığı maçta milli formayı giyen 31 yaşındaki forvet, Mancini ile çok kez beraber çalıştı. İkili daha önce kulüpler seviyesinde Inter ve Manchester City'de de beraberdi.
Balotelli, İtalya Milli Takımı ile ise 36 maça çıkıp 14 gol attı.
İtalyan golcü bu sezon 19 lig maçında 8 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
⭐️Yıldız futbolcumuz Mario #Balotelli 3,5 yıl aradan sonra yeniden İtalya Milli Takımı'na çağırıldı! Oyuncumuza milli takımında başarılar dileriz! 🇮🇹 🇹🇷 @FinallyMario @Azzurri pic.twitter.com/wGr4jh9tBB
⭐️Yıldız futbolcumuz Mario #Balotelli 3,5 yıl aradan sonra yeniden İtalya Milli Takımı'na çağırıldı! Oyuncumuza milli takımında başarılar dileriz! 🇮🇹 🇹🇷 @FinallyMario @Azzurri pic.twitter.com/wGr4jh9tBB— Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 24, 2022