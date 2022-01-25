Spor Balotelli İtalya Milli Takımının formasını tekrar giyecek
FUTBOL FUTBOL

Balotelli İtalya Milli Takımı'nın formasını tekrar giyecek

Dünya Kupası elemelerinde grubunu ikinci sırada bitirerek finallere doğrudan katılma hakkı elde edemeyen İtalya Milli takımı teknik direktörü Roberto Mancini'nin Balotelli'yi tekrar takıma çağırdı. Adana Demirspor resmi twitter hesabından yıldız futbolcunun milli takım davetiyle ilgili paylaşım yaptı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Balotelli İtalya Milli Takımının formasını tekrar giyecek
Balotelli, Adana Demirspor ile 21resmi maça çıktı ve 9 gol atıp 5 de asist yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'ndan uzun bir aranın ardından davet aldı.

3.5 yıl sonra milli takım kadrosuna davet alan 31 yaşındaki golcü oyuncu için Adana Demirspor resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

  • "Yıldız futbolcumuz Mario Balotelli 3,5 yıl aradan sonra yeniden İtalya Milli Takımı'na çağırıldı. Oyuncumuza milli takımında başarılar dileriz."

İtalyan basını duyurmuştu

  • İtalyan basınında çıkan haberlere göre İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, yaklaşık 3 yıl aradan sonra Balotelli'yi önümüzdeki milli maç arasında takıma çağıracak. Son olarak Eylül 2018'de İtalya'nın Polonya ile 1-1 berabere kaldığı maçta milli formayı giyen 31 yaşındaki forvet, Mancini ile çok kez beraber çalıştı. İkili daha önce kulüpler seviyesinde Inter ve Manchester City'de de beraberdi.

Balotelli, İtalya Milli Takımı ile ise 36 maça çıkıp 14 gol attı.


İtalyan golcü bu sezon 19 lig maçında 8 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Mario Balotelli için istenen bonservis belli oldu
SPOR
Mario Balotelli için istenen bonservis belli oldu
Tehlikeli mesai

Tehlikeli mesai

​Günlük 150 liraya yaptıkları iş yürekleri ağza getiriyor.
Bin lira fark yatacak

Bin lira fark yatacak

​Memur ve memur emeklileri için tarih belli oldu.
İstanbulda toplu ulaşım çilesi: İETT bulmak zor, tramvay ve metroda seferler uzun süre yapılamıyor

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'park' uyarısı.

​Polis tek tek durdurup geri çeviriyor.

29 yıl sonra yağınca vatandaşlar kendini dışarı attı.

​ABD, Ukrayna krizini fırsata çeviriyor.
Meteoroloji<br>bugün için de uyardı

Meteoroloji
bugün için de uyardı

​Kimi illerde kuvvetli yağması bekleniyor.

​Yolda mahsur kalan oyuncu Şafak Sezer isyan etti.

​Baş aşağı çevirip yerden yere vurdu.

Alıkonulan Cumhurbaşkanı Kabore istifa etti.
Anadolu'dan İstanbul'a<br>ulaşım trafiğe açıldı

Anadolu'dan İstanbul'a
ulaşım trafiğe açıldı

​Karayolları Genel Müdürlüğü son durumu paylaştı.
İstanbul'a<br>geçiş izni yok

İstanbul'a
geçiş izni yok

​Vali Cevdet Atay: Mağduriyetlerin yaşanmaması için yola çıkmayın.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.