Spor Balotelli TFF 1 Lig ekibinin maçlarını yakından takip ediyor
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Balotelli TFF 1. Lig ekibinin maçlarını yakından takip ediyor

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un dünyaca ünlü İtalyan santrforu Mario Balotelli, erkek kardeşi Enock Barwuah'ın kadrosunda yer aldığı İzmir temsilcisi Menemenspor'u ziyaret etti.

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Haber Merkezi DHA
Balotelli TFF 1. Lig ekibinin maçlarını yakından takip ediyor
Teknik direktör Cenk Laleci, Balotelli ille hatıra fotoğrafı çektirdi.

Menemenspor Kulübü, Mario Balotelli'yi ağırladı. İzmir ekibinin teknik direktörü Cenk Laleci, Çavuşköy Tesisleri'nde yıldız futbolcu ile çekilen fotoğrafını, "Misafir ağır. Mario Balotelli" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Kardeşi Enock Barwuah ile hasret gideren ünlü golcünün TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor'un maçlarını takip ettiği öğrenildi.

İzmir'de bir gün kalan Balotelli'nin Adana'ya döndüğü ifade edildi.

Türkiye'de önce ağabeyinin oynadığı Adana Demirspor'a transfer olup ardından Menemenspor'a kiralanan, 1. Lig'de henüz forma şansı bulamayan Enock Barwuah'ın haftaya Karşıyaka ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında görev alacağı belirtildi.

Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah, idman eksikliğini gidermek için ekstra çalışıyor.
DHA
Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah, idman eksikliğini gidermek için ekstra çalışıyor.

Balotelli'nin kardeşi henüz forma giyemedi
SPOR
Balotelli'nin kardeşi henüz forma giyemedi
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