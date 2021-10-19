Balotelli TFF 1. Lig ekibinin maçlarını yakından takip ediyor

Menemenspor Kulübü, Mario Balotelli'yi ağırladı. İzmir ekibinin teknik direktörü Cenk Laleci, Çavuşköy Tesisleri'nde yıldız futbolcu ile çekilen fotoğrafını, "Misafir ağır. Mario Balotelli" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Kardeşi Enock Barwuah ile hasret gideren ünlü golcünün TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor'un maçlarını takip ettiği öğrenildi.

İzmir'de bir gün kalan Balotelli'nin Adana'ya döndüğü ifade edildi.

Türkiye'de önce ağabeyinin oynadığı Adana Demirspor'a transfer olup ardından Menemenspor'a kiralanan, 1. Lig'de henüz forma şansı bulamayan Enock Barwuah'ın haftaya Karşıyaka ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında görev alacağı belirtildi.

DHA Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah, idman eksikliğini gidermek için ekstra çalışıyor.