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Balotelli'nin kardeşi henüz forma giyemedi

Menemenspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı Enock Barwuah, geride kalan 5 maçta da forma giyemedi.

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Haber Merkezi DHA
Balotellinin kardeşi henüz forma giyemedi
Enock Barwuah'ın antrenman eksiği olduğu bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un kadrosuna Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah, İzmir temsilcisinde bir kez bile kadroya giremedi.

Sarı-lacivertlilerin sürpriz bir şekilde 6 Eylül'de anlaştığını duyurduğu Barwuah, bu tarihten sonra oynanan 5 müsabakada da forma giyemedi.

Balotelli, Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi dev kulüpleri gezdikten sonra bu sezon transfer olduğu Adana Demirspor'da Süper Lig'de son haftalarda attığı goller ve yaptığı asistlerle alkış toplarken, kardeşi Barwuah'ın henüz hazır olmadığı öğrenildi.

Antrenman eksiğini kapatmaya çalışan 28 yaşındaki İtalyan santrforun teknik direktör Cenk Laleci'nin gözüne girmek için yoğun çaba gösterdiği ifade edildi.

  • Balotelli, Barwuah ailesinden 2 yaşındayken evlatlık verilmişti.

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