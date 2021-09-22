Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hareket Avrupa basınına damga vurdu

Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada Mario Balotelli attığı golden sonra yaşadığı sevinçle gündem oldu. İtalyan futbolcu attığı golden sonra rakip takım yedek kulübesine bakarak elleriyle kafasını gösterdi. Balotelli'nin bu hareketi yabancı basında da gündem oldu.

Sergen Yalçın 2012 yılında 'Beyni yok' demişti

Balotelli'nin bu hareketi yapma nedeni olarak, teknik direktör Sergen Yalçın'ın, 2012 yılında bir televizyon kanalında katıldığı programda yaptığı açıklamalar olduğu iddia edildi. Yalçın, Manchester City'nin oynadığı bir hazırlık maçında yaptığı ilginç topuk vuruşuyla tepki çeken Mario Balotelli'nin bu hareketiyle ilgili, "Beyni yok. Vallahi beyni yok. Şu harekete bak. Ne kadar saygısız bir insan. Laubali bir vuruş yapabilirsin, o normaldir, futbolun içinde var. Ama şu yaptığı hareket rakibe saygısızlık ve kendi karakterini gösteren bir hareket. Mancini yine iyi, oyundan almış. Ben olsam kovardım" demişti

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"Balotelli intikam aldı"

Mario Balotelli'nin, teknik direktör Sergen Yalçın'a yaptığı hareket yabancı basında gündeme oturdu. İşte Avrupa basınına yansıyan haberlerden bazıları;

Sport Bible: "Balotelli attığı golü kendisine 2013'te beyinsiz diyen teknik direktörün önünde kutladı. 8 yıl sonra kendisine 'Beyinsiz' diyen hocadan intikamını aldı."

"Balotelli attığı golü kendisine 2013'te beyinsiz diyen teknik direktörün önünde kutladı. 8 yıl sonra kendisine 'Beyinsiz' diyen hocadan intikamını aldı." Corriere dello Sport: "Balotelli attığı golün sevincini, takıma transferini istemeyen ve yıllar önce de kendisine 'Beyni yok diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın karşısında yaşadı."

"Balotelli attığı golün sevincini, takıma transferini istemeyen ve yıllar önce de kendisine 'Beyni yok diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın karşısında yaşadı." As.ro: "Balotelli, 'Bu adamın beyni yok' sözünü hatırladı ve 8 yıl sonra Sergen Yalçın'a cevap verdi."

"Balotelli, 'Bu adamın beyni yok' sözünü hatırladı ve 8 yıl sonra Sergen Yalçın'a cevap verdi." GSP.ro: "Attığı şık gol sonrası sevincini rakip takım teknik direktörü önünde yaptığı hareketle kutlayan Balotelli ortalığın gerilmesine sebep oldu."

"Attığı şık gol sonrası sevincini rakip takım teknik direktörü önünde yaptığı hareketle kutlayan Balotelli ortalığın gerilmesine sebep oldu." Sporza: "Beşiktaş'a karşı golünü atan İtalyan yıldız, 8 yıl önce kendisini 'Beyinsiz' olarak nitelendiren rakip teknik direktör Sergen Yalçın'dan gol sevinciyle intikam aldı."

SPOR Sergen Yalçın açıkladı: Balotelli o hareketi bana yaptı