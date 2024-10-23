Barcelona çok farklı.
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Katalan devi sahadan 4-1 galip ayrıldı. Galibiyeti getiren golleri 1, 45, 56. dakikada Raphina (3) ve 36. dakikada Robert Lewandowski attı. Barcelona - Bayern Münih maçının özetine ve Şampiyonlar Ligi puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Barcelona konuk ettiği Bayern Münih'i 4-1 mağlup etti.
Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 1, 45, 56. dakikada Raphina (3) ve 36. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.
Bayern Münih'in tek golünü 18. dakikada Harry Kane attı.
Bu sonucun ardından Barcelona puanını 6 yaparak 7. sıraya yükseldi. Münih ise 3 puanla 27. sıraya geriledi.
BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ
BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. HAFTA SONUÇLARI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. HAFTA SONUÇLARI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
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