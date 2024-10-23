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Raphinha hat-trick yaptı: Barcelona sahasında Bayern Münih'i farklı mağlup etti |ÖZET

Raphinha hat-trick yaptı: Barcelona sahasında Bayern Münih'i farklı mağlup etti |ÖZET

23:5923/10/2024, Çarşamba
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Barcelona çok farklı.
Barcelona çok farklı.

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Katalan devi sahadan 4-1 galip ayrıldı. Galibiyeti getiren golleri 1, 45, 56. dakikada Raphina (3) ve 36. dakikada Robert Lewandowski attı. Barcelona - Bayern Münih maçının özetine ve Şampiyonlar Ligi puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Barcelona konuk ettiği Bayern Münih'i 4-1 mağlup etti.


Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 1, 45, 56. dakikada Raphina (3) ve 36. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.


Bayern Münih'in tek golünü 18. dakikada Harry Kane attı.


Bu sonucun ardından Barcelona puanını 6 yaparak 7. sıraya yükseldi. Münih ise 3 puanla 27. sıraya geriledi.


BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ

Barcelona - Bayern Münih maçının özetini izlemek için

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. HAFTA SONUÇLARI


UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU




#Barcelona
#Bayern Münih
#UEFA Şampiyonlar Ligi

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