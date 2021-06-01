Spor Barcelona Eric Garciayı transfer etti, serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
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Barcelona Eric Garcia'yı transfer etti, serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

Transfer dönemine hızlı başlayan Barcelona, 20 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu Eric Garcia'yı kadrosuna kattı.

Haber Merkezi AA
Barcelona Eric Garciayı transfer etti, serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
Eric Garcia'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Manchester City takımından bonservis bedeli ödenmeden alınan Eric Garcia ile 5 yıllık (30 Haziran 2026'ya kadar) sözleşme imzalandığı belirtildi.

Barcelona, Garcia için tek taraflı serbest kalma bedelinin 400 milyon euro olarak belirlendiğini duyurdu.

Katalan ekibinde bugün basına tanıtılacak Garcia, daha sonra Avrupa Şampiyonası için İspanya Milli Takımı kampına dahil olacak.

Agüero dün imzayı attı

Transfere hızlı bir başlangıç yapan Barcelona, Manchester City'den 32 yaşındaki Arjantinli forvet Sergio Agüero'yu iki sezonluğuna dün kadrosuna katmıştı.

  • Barcelona'da yeni başkan Joan Laporta, sözleşmesi sona eren Lionel Messi ile de görüşmelerini sürdürüyor.

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