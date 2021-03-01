Barcelona eski başkanı Josep Bartomeu İspanya'da gözaltına alındı

Sezon başında Barcelona'dan istifa eden eski başkan Josep Bartomeu, bugün gözaltına alındı. Yıldız oyuncu Lionel Messi ile yaşadığı çatışmaların sonucunda, görevinden ayrılan Bartomeu'nun, 'Barca Gate' operasyonu kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Yolsuzluk nedeniyle suçlanıyor

Cadena Ser'in haberine göre, 'BarcaGate' operasyonu kapsamında gözaltına alınan Barcelona eski başkanı Josep Bartomeu, Katalan ekibinde etkili olan Messi, Pique ve Xavi gibi isimleri, sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla itibarlarını zedelemeye çalışması ve yolsuzluk nedeniyle suçlanıyor.

Daha önce de İspanyol basınında, Bartomeu'nun imajını Messi, Pique, Xavi, Puyol, Guardiola için karalama kampanyası yapmak üzere bir sosyal medya şirketiyle anlaştığı iddia edilmişti.

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Josep Bartomeu, 27 Ekim 2020'de görevinden istifa etmişti.

Barcelona'dan ayrılmak için günleri sayan Lionel #Messi, vergi dairesi tarafından bekletilmesi sonrasında isyan bayrağını çekti: "Her şeyin sorumlusu olmaktan bıktım. 15 saat yoldan geliyorum ve vergi dairesi tarafından bekletiliyorum" pic.twitter.com/rBVxgdv7rH — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 19, 2020



