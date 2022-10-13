Spor ÖZET | Barcelona - Inter 3-3
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ÖZET | Barcelona - Inter: 3-3

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında Barcelona sahasında Inter ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin son dakikaları nefes keserken, Barcelona'ya bir puanı getiren golü 90+2. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu ise 1 asist yaptı. Barcelona-Inter maç özetini ve Şampiyonlar Ligi maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Barcelona-Inter 3-3 maç özeti izle: Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
Barcelona-Inter karşılaşmasından bir kare

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçları oynandı. C Grubu'nda Barcelona sahasında Inter'i konuk etti. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

Barcelona'nın gollerini 40. dakikada Ousmane Dembele, 82 ve 90+2. dakikalarda Robert Lewandowski kaydetti. Inter'in gollerini ise 50. dakikada Nicolo Barella, 63. dakikada Lautaro Martinez ve 89. dakikada Rubin Gosens attı.

Hakan Çalhanoğlu ne yaptı?

Barcelona karşısında ilk 11'de mücadeleye başlayan Hakan Çalhanoğlu, 76 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu, Inter'in attığı ikinci golün asistini yaptı.

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Alınan bu sonucun ardından Inter puanını 7'ye, Barcelona ise 4'e yükseltti. C Grubu'nda lider Bayern Münih'in 12 puanı bulunuyor. Son sıradaki Viktoria Plzen ise henüz puanla tanışamadı.

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