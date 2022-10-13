ÖZET | Barcelona - Inter: 3-3

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçları oynandı. C Grubu'nda Barcelona sahasında Inter'i konuk etti. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.
Barcelona'nın gollerini 40. dakikada Ousmane Dembele, 82 ve 90+2. dakikalarda Robert Lewandowski kaydetti. Inter'in gollerini ise 50. dakikada Nicolo Barella, 63. dakikada Lautaro Martinez ve 89. dakikada Rubin Gosens attı.
Hakan Çalhanoğlu ne yaptı?
Barcelona karşısında ilk 11'de mücadeleye başlayan Hakan Çalhanoğlu, 76 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu, Inter'in attığı ikinci golün asistini yaptı.
Barcelona tur şansını zora soktu
Alınan bu sonucun ardından Inter puanını 7'ye, Barcelona ise 4'e yükseltti. C Grubu'nda lider Bayern Münih'in 12 puanı bulunuyor. Son sıradaki Viktoria Plzen ise henüz puanla tanışamadı.
Barcelona-Inter maç özeti izle