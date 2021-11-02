Spor Barcelonadan Agüero açıklaması Sahalardan ne kadar uzak kalacak?
FUTBOL FUTBOL

Barcelona'dan Agüero açıklaması: Sahalardan ne kadar uzak kalacak?

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız oyuncu Sergio Agüero, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sahalardan en az 3 ay uzak kalacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Barcelonadan Agüero açıklaması: Sahalardan ne kadar uzak kalacak?
Agüero, Alaves maçında göğsünde ağrı ve baş dönmesi şikayetiyle oyundan çıkarak hastaneye kaldırılmıştı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, bazı sağlık sorunları yaşayan 33 yaşındaki oyuncunun, Dr. Josep Brugada tarafından tedaviye alındığı ve maçlarda en az 3 ay boyunca forma giyemeyeceği belirtildi. Hastalığın türünün belirtilmediği açıklamada, uygulanacak tedaviye vereceği tepkiye göre Agüero'nun sahalara dönüş tarihinin netleşeceği ifade edildi.

Ritim bozukluğu tespit edildi

İspanya basınında yer alan haberlerde, hafta sonu Alaves maçında göğsünde ağrı ve baş dönmesi şikayetiyle oyundan çıkarak hastaneye kaldırılan Arjantinli futbolcuya bazı testler yapıldığı ve kalbinde ritim bozukluğu saptandığı iddia edildi.

  • Manchester City'den yaz döneminde bedelsiz olarak kadroya katılan Sergio Agüero, Barcelona formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 5 maçta yalnızca 165 dakika sahada kalırken, 1 gole imza attı.

Deportivo maçında rahatsızlanan Agüero hastaneye kaldırıldı
SPOR
Deportivo maçında rahatsızlanan Agüero hastaneye kaldırıldı

Fiyatı düştü

Fiyatı düştü

Balık pazarları hareketlendi.
10 ayda20 milyar dolarlık iş

10 ayda
20 milyar dolarlık iş

Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Başlarına çuval geçirildi

Başlarına çuval geçirildi

TGB'den Sarayburnu'nda Amerikan askerlerine protesto.

​Bakan Koca merak edilen soruları yanıtladı.

Mahir Ünal: ​"54 maddelik teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz"

​Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.