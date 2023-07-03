Barcelona'ya gideceği konuşulan Arda Güler'i Real Madrid kapıyor

Son günlerde Barcelona'ya gideceği konuşulan Arda Güler transferinde Real Madrid araya girdi. Eflatun beyazlı kulübün oyuncuyu ve ailesini ikna ettiği belirtildi. Arda Güler'in kısa süre içerisinde Madrid'e gidip sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Real Madrid bu transfer için Arda Güler'in serbest kalma maddesi olan 17.5 milyon Euro'yu ödeyeceği belirtildi. Milli futbolcumuzun sezonu Real Madrid'de geçirip geçirmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.