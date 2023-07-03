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Spor

Barcelona'ya gideceği konuşulan Arda Güler'i Real Madrid kapıyor

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmak üzere. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen oyuncunun kısa süre içerisinde Madrid'e giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

18:34 . 3/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arda Güler

Arda Güler

Son günlerde Barcelona'ya gideceği konuşulan Arda Güler transferinde Real Madrid araya girdi. Eflatun beyazlı kulübün oyuncuyu ve ailesini ikna ettiği belirtildi. Arda Güler'in kısa süre içerisinde Madrid'e gidip sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Real Madrid bu transfer için Arda Güler'in serbest kalma maddesi olan 17.5 milyon Euro'yu ödeyeceği belirtildi. Milli futbolcumuzun sezonu Real Madrid'de geçirip geçirmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Hatırlanacağı üzere Barcelona, Arda Güler'in transferini bir sonraki sezon tamamlamak istemişti. Bu süre içerisinde Arda Güler, Fenerbahçe'de 1 yıl daha forma giyecekti. Katalan ekibinin ödemeyi de bir sonraki sezon yapma isteği bulunuyordu.



#Real Madrid
#Arda Güler
#Barcelona
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