Barcelona'ya gideceği konuşulan Arda Güler'i Real Madrid kaptı

Real Madrid bu transfer için Arda Güler'in serbest kalma maddesi olan 17.5 milyon Euro'yu aşan bir ücret ödeyeceği öğrenildi. Fenerbahçe bu transferden 20 milyon euro kazanacak. Milli futbolcumuzun sezonu Real Madrid'de geçirip geçirmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.