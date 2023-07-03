Barcelona'ya gideceği konuşulan Arda Güler'i Real Madrid kaptı

Arda Güler
Son günlerde Barcelona'ya gideceği konuşulan Arda Güler transferinde Real Madrid araya girdi. Eflatun beyazlı kulübün oyuncuyu ve ailesini ikna etti. Arda Güler'in kısa süre içerisinde Madrid'e gidip sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
Real Madrid bu transfer için Arda Güler'in serbest kalma maddesi olan 17.5 milyon Euro'yu aşan bir ücret ödeyeceği öğrenildi. Fenerbahçe bu transferden 20 milyon euro kazanacak. Milli futbolcumuzun sezonu Real Madrid'de geçirip geçirmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
Hatırlanacağı üzere Barcelona, Arda Güler'in transferini bir sonraki sezon tamamlamak istemişti. Bu süre içerisinde Arda Güler, Fenerbahçe'de 1 yıl daha forma giyecekti. Katalan ekibinin ödemeyi de bir sonraki sezon yapma isteği bulunuyordu.