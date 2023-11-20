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Spor

Barcelona'ya kötü haber: Gavi'nin çapraz bağı koptu

Katalan devi, İspanya'nın evinde Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan genç futbolcusu Gavi'nin sağ diz ön çapraz bağının koptuğunu açıkladı.

17:34 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 17:36 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gavi

Gavi

İspanya, Avrupa Şampiyonası Elemeleri(EURO 2024) 9. hafta karşılaşmasında evinde Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.


Karşılaşmanın 26. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan genç yıldız Gavi'den kötü haber geldi. Barcelona forması giyen yıldız futbolcunun sağ diz ön çapraz bağı koptu. Yıldız isim sakatlığından dolayı bu sezon forma giyemeyecek.


Katalan devi yaptığı açıklamada; Gavi'ye yapılan testler sonucu, sağ dizindeki ön çapraz bağda tam bir yırtık ve buna bağlı olarak lateral menisküste bir yaralanma olduğu belirtildi.


Gavi, bu sezon toplamda 15 maça çıkıp 2 gol atarken 1 asistlik performans sergiledi.







#İspanya
#Gavi
#Barcelona
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